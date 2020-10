Les quelque 10.800 professeurs du Grand-Duché ont de quoi faire des envieux. Non seulement dans le restant de la population active mais aussi aux yeux de leurs homologues européens. Ce sont eux qui sont les mieux payés de toute l'UE.

Luxembourg 2 min.

Très chers enseignants luxembourgeois

Patrick JACQUEMOT Les quelque 10.800 professeurs du Grand-Duché ont de quoi faire des envieux. Non seulement dans le restant de la population active mais aussi aux yeux de leurs homologues européens. Ce sont eux qui sont les mieux payés de toute l'UE.

Combien peut gagner un enseignant du Luxembourg en début de carrière? Lundi, Eurydice -réseau d'information sur l'éducation en Europe- a apporté la réponse. A couper le souffle pour les non-initiés, soit dit en passant. Ainsi, le salaire moyen d'un débutant face à une classe de fondamental s'établit à 67.391 euros bruts annuels. Bien moins que leurs homologues du secondaire qui eux démarrent leur carrière avec une fiche de paie établie à 76.376€ pour douze mois de travail. Tout de même.

Voilà qui explique pourquoi sur le coût par enfant d'une année scolaire (17.200 euros) plus des deux tiers de la somme allouée par le ministère de l'Education soient dédiées aux seuls salaires des enseignants. Le ministre Claude Meisch (DP) n'a donc pas à se creuser pour justifier ses 2,7 milliards d'euros de budget (deuxième portefeuille gouvernemental) : la majeure partie file dans la rémunération des 4.474 enseignants du secondaire et des 6.335 du fondamental.

113 cas positifs dans les écoles depuis la rentrée La rentrée scolaire n'a pas engendré une flambée des contaminations au covid parmi les élèves et les enseignants. Fort de ce constat, Claude Meisch a précisé les tenants et aboutissants des trois scenarii de contamination possibles.

Et si le fossé avec le salaire médian luxembourgeois (47.200 euros/an) est important, il l'est encore plus en comparaison des émoluments versés aux professeurs au sein de l'Union européenne. Là, les Luxembourgeois écrasent la concurrence. A commencer par leurs voisins belges touchant en moyenne deux fois moins (plus proches des 35.000€ annuels), 2,5 fois moins que les Français (27.000€) ou Allemands (52.000€).

Et le différentiel ne s'arrange pas au fil du temps. Après dix ans passés au tableau, un enseignant du fondamental luxembourgeois touche 87.159 euros et en fin de carrière, 119.057 euros. Dans le secondaire, les revenus d'un enseignant dépassent les 96.000€ après 10 ans de service et 133.579 euros à l'heure de la dernière récréation. Une addition salée au final pour la prise en charge de 90.000 écoliers dont le niveau est régulièrement pointé du doigt par les études internationales.

Dans l'étude d'Eurydice, portant sur l'année scolaire 2018-19, il est à noter que le Grand-Duché figure tout de même à une dernière place. C'est en effet au pays que le salaire des enseignants en début de carrière a le plus chuté en Europe. En valeur constante, en tenant compte de l'inflation donc, leur salaire a diminué de 11,6% en 4 ans. La plus forte chute dans l'Union, certes. Mais cela ne devrait pas faire sortir beaucoup de mouchoirs...



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.