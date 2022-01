Du 10 au 16 janvier, la police a poursuivi sa vérification du bon respect des règles sanitaires, notamment dans les bars et restaurants. Certains clients et patrons d'établissement en ont fait les frais.

Contrôles

Treize manquements au CovidCheck sanctionnés

Du 10 au 16 janvier, la police a poursuivi sa vérification du bon respect des règles sanitaires, notamment dans les bars et restaurants. Certains clients et patrons d'établissement en ont fait les frais.

(pj) L'Horeca doit s'y faire : depuis l'adoption de la nouvelle loi Covid, restaurants, bars et hôtels sont soumis à la règle 2G+. Un régime autre donc que la 3G exigée désormais pour les salariés au Grand-Duché. Ainsi, qui veut entrer dans un établissement pour boire un verre ou déguster un plat doit justifier de son statut sanitaire (vacciné ou disposer d'un certificat de guérison covid de moins de six mois) ou disposer d'un test négatif récent. Mais ce énième changement est loin d'être entré dans tous les autres esprits.

Sur le terrain, la police grand-ducale en a eu la preuve la semaine passée. Ainsi, au cours de 70 contrôles effectués ici ou là sur l'ensemble du territoire national, les agents ont pris en défaut 13 personnes. Cela aussi bien dans des établissements de restauration que lors de la tenue d'événements. En effet, la mesure 2G+ s'applique à tout rassemblement de plus de 20 personnes.

Systématiquement, un rapport a été dressé et les fautifs devront s'acquitter d'une amende.

Pour mémoire, le texte applicable jusqu'à fin février impose aussi aux établissements Horesca (discothèques incluses) de fermer leurs portes dès 23h chaque soir, weekend compris. Pour soutenir le secteur, et compenser les pertes de chiffre d'affaires, liées aux restrictions sanitaires imposées en plein rebond épidémique, le gouvernement a décidé de rehausser l'aide aux coûts non couverts et augmenter à 1.250 euros l'aide de relance par salarié actif et/ou indépendant.





