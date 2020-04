Les élus de treize communes limitrophes entre l'Allemagne et le Luxembourg dénoncent le fait que «les fermetures de frontières mettent en danger le projet européen.» Ils l'expriment ce mardi dans une lettre ouverte adressée aux Premiers ministres des Länder de Rhénanie-Palatinat et de Sarre.

Luxembourg 2 min.

Treize bourgmestres mosellans montent au créneau

Jean-François COLIN Les élus de treize communes limitrophes entre l'Allemagne et le Luxembourg dénoncent le fait que «les fermetures de frontières mettent en danger le projet européen.» Ils l'expriment ce mardi dans une lettre ouverte adressée aux Premiers ministres des Länder de Rhénanie-Palatinat et de Sarre.

Le fait est suffisamment rare pour être signalé. Treize bourgmestres de treize communes - six luxembourgeoises et sept allemandes - limitrophes entre le Grand-Duché et l'Allemagne parlent ce mardi d'une même voix. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer, et au Premier ministre de Sarre, Tobias Hans, ils expriment leur déception face aux fermetures de frontières engendrées par la crise du covid-19.

Se référant à l'idée européenne, ils rappellent que «l'UE a été créée, entre autres, dans le but de pouvoir trouver ensemble des solutions plus efficaces dans des situations de crise comme celle de l'actuelle pandémie.» Et de déplorer que «malheureusement, c'est exactement le contraire qui se produit» avec le constat que de nombreux États «retombent dans de vieux schémas de comportement (...) pour trouver une issue à la crise.»

Réouverture des frontières, levée des contrôles frontaliers et réouverture de la liaison par ferry entre Wasserbillig et Oberbillig

Les treize élus insistent et soulignent que 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, «ces contrôles renforcés» aux frontières sont perçus par de nombreux citoyens de la Grande Région comme «pesants et symboliquement déplacés.» Et, vu que les mesures de confinement s'avèrent plus strictes au Luxembourg qu'en Allemagne, il n'existe pas «de danger particulier pour un transit dans le sens du Grand-Duché vers la république fédérale», selon les bourgmestres qui demandent explicitement aux deux Premiers ministres de «travailler à la réouverture des frontières, à la levée des contrôles frontaliers et à la réouverture de la liaison par ferry entre Wasserbillig et Oberbillig.»

Les treize bourgmestres signataires sont ceux des communes de Wasserbillig, Grevenmacher, Wormeldange, Stadtbredimus, Remich et Schengen au Luxembourg, ainsi que de Wasserliesch, Oberbillig, Temmels, Wellen, Nittel, Wincheringen et Palzem côté allemand.

Pour rappel, jeudi dernier déjà, leurs homologues de Rosport (Luxembourg) et Ralingen (Allemagne), deux communes situées en vis-à-vis sur chaque rive de la Sûre, avaient déjà rédigé un courrier similaire.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.