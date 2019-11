Spectacle de lumières, artistes de rue, musique ou encore théâtre de marionnettes, il y en aura pour tous les styles lors des animations du marché de Noël de Luxembourg qui sont programmées du 21 novembre au 5 janvier.

Tree Light Show et marionnettes pour les Winterlights

(ER/jwi) - Les premiers sapins, chalets et quelques décorations lumineuses ont commencé à envahir la place d'Armes et la place Guillaume II. Au total plus de 50 km de guirlandes, 230 arbres illuminés et près de 450 décorations lumineuses agrémenteront les rues et les places du 21 novembre au 5 janvier.

Outre le traditionnel Lëtzebuerger Chrëschtmaart qui se tiendra sur la place d'Armes et le Wantermaart sur la place de la Constitution, la patinoire de 800 mètres carrés fera son retour devant l'Hôtel de Ville sur la place Guillaume II. En raison de son succès ces dernières années, elle sera ouverte en semaine de 11 à 21 h et jusqu'à 22 h les vendredis et samedis. Durant le soir du Nouvel An, elle sera même accessible jusqu'à 2 h.

Pour la première fois, la place Hamilius a été intégrée au concept avec un calendrier de l'Avent (Adventskalenner) qui sera installé sur la place Émile- Hamilius du 1er au 24 décembre.

Le Tree Light Show sera un des moments forts, cette animation de lumières aura lieu tous les jours sur la place d'Armes (17h30, 18h30, 19h30 et 20h30). Parmi les nouveautés, le Wanterbësch, une forêt avec des répliques de figures animales en bois est attendu sur la place Jan Palach.

Des marionnettes à la place du Théâtre

«Le Niklosmaart de cette année aura lieu dans la rue de Strasbourg en raison du chantier du tramway», a précisé lundi la bourgmestre Lydie Polfer (DP) lors de la présentation du programme.

A noter encore que la procession de Saint-Nicolas débutera le dimanche 1er décembre à 15h depuis la gare centrale. Le cortège s'élancera à partir de 16h en direction du Knuedler.

Du côté des animations, la place du Théâtre se transformera en un univers magique de Noël avec des spectacles de marionnettes et de poupées les mardis, jeudis, samedis et dimanches à 14h30. La scène ainsi que l'espace pour les spectateurs seront couverts et complétés par deux chalets dédiés à la restauration.

Tous les samedis et dimanches du 23 novembre au 22 décembre 2019, des groupes de musique, des artistes et des animateurs déambuleront au centre-ville et dans le quartier de la Gare (entre 15 et 18h), de quoi assurer une ambiance festive dans les rues et sur les places.

Une fois de plus, le programme des Winterlights s'annonce copieux et diversifié. Sur le plan pratique, la Ville de Luxembourg a rappelé que toutes les lignes (1-33) du réseau des autobus, tout comme certaines lignes RGTR et la ligne du tramway seront gratuites les dimanches sur le territoire de la capitale et les communes limitrophes.

Les parkings Schuman, Stade, Glacis, P&R Howald et P&R Bouillon seront également gratuits pour les visiteurs les samedis et dimanches. A noter encore que les responsables de la Ville ont quelques craintes sur la fluidité à hauteur de la place de la Constitution suite au changement de ligne des bus circulant depuis ce 3 novembre via le viaduc Al Bréck et le boulevard Roosevelt. Quelle sera l'influence de ce flux sur le passage des visiteurs?

Afin de garantir la sécurité des citoyens, la police se déplacera dans la ville avec des patrouilles régulières en uniforme et en civil.

