Les travaux se poursuivent sur les autoroutes A1 et A6 à la hauteur de la croix de Gasperich, ce vendredi soir. Des parties de ces autoroutes sont fermées jusqu'à ce dimanche, 6 heures.

Luxembourg 2 min.

Travaux sur l'A1 et l'A6 ce week-end

La construction du pont passant au-dessus de l'autoroute d'Arlon se poursuit à hauteur de la croix de Gasperich.

La durée totale du chantier est d'environ quatre mois (jusqu'à mi-septembre).



A partir de ce dimanche, le trafic autoroutier sera à nouveau guidé par des voies rétrécies à travers le chantier. La circulation sera à nouveau assurée sur deux voies dans les deux sens pendant toute la durée restante du chantier. Au vu des rétrécissements des voies, la vitesse est limitée à 70 km/h dans les deux sens.

Des perturbations du trafic sont attendues jusqu’à la fin du chantier.



Barrages et déviations



Pendant les travaux réalisés lors de cette troisième phase, les autoroutes et bretelles suivantes sont barrées à la circulation



La section courante des autoroutes A1 et A6 entre la croix de Cessange et la croix de Gasperich dans les deux sens,

La section courante de l’autoroute A3 à hauteur de la croix de Bettembourg en provenance de la France et en direction de Luxembourg-Ville,

La bretelle de sortie de la croix de Cessange en provenance d’Arlon (A6) et en direction de Hollerich (A4),

Le trafic en provenance de Trèves de l’A1 en direction d’Arlon (A6) est dévié à partir de la croix de Gasperich via l’autoroute A3 – croix de Bettembourg – l’autoroute A13 – Jonction Esch – l’autoroute A4 de nouveau sur l’autoroute A6 en direction d’Arlon.



Le trafic en provenance d’Arlon (A6) et en direction de Trèves (A1), respectivement vers Metz (A3), est dévié à partir de la croix de Cessange via l’autoroute A4 – Jonction d’Esch – l’autoroute A13 – croix de Bettembourg – l’autoroute A3 jusqu’à la croix de Gasperich de nouveau sur l’autoroute A1. Le trafic en direction de Metz est dévié à partir de la croix de Bettembourg par la bretelle vers l’A3 en direction de Metz.

Le trafic en provenance d’Arlon et en direction de Luxembourg-Ville, Luxembourg-Gare ou Hesperange est dévié via l’autoroute A4 et l’échangeur Leudelange-Nord de retour jusqu’à la croix de Cessange en direction du rond-point Merl.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture des autoroutes A1 et A6 étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en fin d’après-midi. L’axe principal des autoroutes A6 et A1 est barré vers 20 heures.

