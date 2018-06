De nouveaux travaux sur les infrastructures ferroviaires luxembourgeoises vont se dérouler cet été. Quatre lignes seront impactées: la ligne 10 (Luxembourg – Troisvierges – Gouvy); la ligne 50 (Luxembourg – Kleinbettingen – Arlon); la ligne 60 (Luxembourg – Esch-sur-Alzette – Pétange – Rodange) et la ligne 90 (Luxembourg – Bettembourg –Thionville – Metz – Nancy).

Travaux: quatre lignes CFL impactées cet été

Certains tronçons seront fermés à la circulation durant plusieurs semaines et des moyens de substitution vont être mis en place.

Les lignes du sud fermées du 14 juillet au 24 août

Six semaines de travaux, c'est ce qui attend les usagers des lignes du sud, provenant d'Esch/Alzette et de la France. La circulation sera en effet totalement interrompue entre Bettembourg et Luxembourg: les CFL poursuivent le dédoublement de la voie à ce niveau.

Les usagers de ces deux lignes connaissent déjà la chanson: des travaux similaires avaient déjà eu lieu durant une semaine en février dernier.

Le tronçon entre Esch-sur-Alzette et Pétange sera également fermé du samedi 25 août au dimanche 16 septembre, pour permettre aux CFL de réaliser plusieurs travaux: à Differdange, les travaux de réaménagement du passage à niveau PN15 continueront. Entre Differdange et Oberkorn, des travaux entre autres de renouvellement de la plateforme, du système de drainage, de pistes et de caniveaux auront lieu.

Quels moyens de substitution? Des bus de substitution circuleront entre les gares d’Esch-sur-Alzette et Rodange du samedi 25 août au dimanche 16 septembre pour assurer une continuité sur cette ligne 60.

Concernant les frontaliers français, des bus circuleront également entre les gares de Bettembourg et Luxembourg (en suivant le même trajet qu'en février dernier, c'est-à-dire par l'A3 puisque les CFL n'ont pas autorisé les chauffeurs à emprunter d'autres routes moins encombrées aux heures de pointe) mais également entre les gares de Luxembourg et Thionville, pour ceux qui ne souhaiteraient pas emprunter le réseau ferroviaire. D'autres bus seront au départ d'Hettange-Grande également.

Les bus du réseau RGTR seront, comme en février dernier, accessibles gratuitement à toutes les personnes possédant un abonnement CFL/SNCF.

L'accent a été particulièrement mis sur les petites gares de l'autre côté de la frontière, contrairement aux précédents travaux: Maizières-lès-Metz, Woippy, Metz-Nord, Hettange-Grande... Toutes ces gares seront mieux desservies selon la SNCF.

En revanche, les trains déviant par Longwy et Pétange, qui avaient été mis en place en février, ne seront plus d'actualité: faute de clientèle, ils ont été supprimés. Et période estivale oblige: «nous n'aurons pas plus de trains mais davantage de bus», explique la SNCF.

Le tronçon entre Luxembourg et Diekirch fermé du samedi 25 août au dimanche 16 septembre

Pendant la fermeture du tronçon entre Luxembourg et Diekirch du samedi 25 août au dimanche 16 septembre 2018, les CFL vont renouveler des appareils de voie en gare d’Ettelbruck, en gare de Mersch ainsi qu’en gare de Dommeldange. Des travaux de renouvellement et de maintenance de voies auront lieu au niveau de la gare de Lorentzweiler. Entre Ettelbruck et Diekirch, des travaux de reconstruction d’un pont auront lieu en même temps.

Quels moyens de substitution? Des bus de substitution circuleront entre les gares de Luxembourg et Diekirch pendant la totalité des travaux. Les gares suivantes seront desservies: Luxembourg - Ettelbruck - Diekirch (dessert les arrêts à proximité des gares); Luxembourg - Mersch - Ettelbruck; Kirchberg (pôle d’échange) - Mersch - Ettelbruck, Luxembourg - Ettelbruck et Luxembourg - Mersch.

Neuf semaines de fermeture du côté d'Arlon

C'est la ligne 60, reliant Luxembourg à Arlon, en Belgique, qui sera la plus impactée cet été: plus de deux mois de fermeture sont prévus. Les travaux dureront du 14 juillet au 16 septembre.

Dans l’objectif d’améliorer la stabilité de l’alimentation électrique de la ligne et de faciliter ainsi la gestion du trafic transfrontalier entre le Luxembourg et la Belgique, la ligne entière sera fermée pendant ces neuf semaines. Durant cette période, la totalité des installations de traction électriques à 3.000V sera remplacée par la nouvelle alimentation électrique à 25.000V. Dans le cadre de la modernisation de la gare de Kleinbettingen, les CFL profiteront également de cette phase de fermeture pour effectuer des travaux sur les voies et les appareils de voie.

Quels moyens de substitution? A nouveau, des bus de substitution circuleront entre les gares de Luxembourg et Arlon. Les petites gares situées entre ces deux villes seront également desservies (Bertrange, Mamer, Capellen, Kleinbettingen...)

Pour retrouver de plus amples informations sur ces travaux ainsi que sur les horaires, rendez-vous sur le site des CFL.

