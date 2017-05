(ChB) - Qu'en est-il de l'installation de la Schueberfouer cet été alors que le chantier du tram se poursuit au Glacis? Les députés CSV Serge Wilmes et Laurent Mosar interrogent le ministre François Bausch.

Il rassure: "L'installation annuelle et le fonctionnement de la Schueberfouer sont une priorité pour Luxtram, tant en 2017 avec la réalisation des travaux du tramway qu'à partir de 2018, après la mise en service de son premier tronçon entre Luxexpo et la Place de l'Etoile."

Actuellement, les travaux de tramway se poursuivent avec l'objectif de terminer fin juillet les déviations et les renforcements de réseaux dans l'allée Scheffer et l'allée des Résistants et des Déportés. Les rails seront également posés entre le Théâtre et la rue Pasteur.

Les travaux seront suspendus quoiqu'il arrive fin juillet, les installations de chantiers repliées et les surfaces nécessaires à la Fouer provisoirement revêtues d'enrobés pour permettre le montage des manèges, des restaurants et des boutiques.

Cette organisation est coordonnée de longue date avec les services de la Ville. Des moyens humains et matériels seront mobilisés durant la première quinzaine d'août afin de pallier tout problème.

Le ministre rappelle que les travaux du tram sont couplés à ceux que la Ville de Luxembourg réalisent en vue de rénover les réseaux nécessaires au fonctionnement de la Fouer au Glacis.

Un aménagement spécial chaque année

La Schuerberfouer accueillera, malgré une réduction de 10% des 45.000 m2 habituels, le même nombre de forains que les années passées. L'espace et la circulation des visiteurs ont été optimisés, de même pour le fonctionnement des attractions et la sécurité du site.

Cette nouvelle organisation est compatible avec le tracé du tram et sera reconduite à partir de 2018.

L'exploitation du tram sera chaque année provisoirement remaniée de fin juillet à mi-septembre pour permettre l'installation de la Fouer. Le tramway circulera alors sur une seule voie entre les stations Theater et Faïencerie au lieu de 2 voies le reste de l'année.