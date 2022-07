A partir de lundi matin et jusqu'au lundi suivant, les travaux sur le rond-point de Sandweiler se poursuivent. La circulation doit être déviée.

Du 18 au 25 juillet

Travaux et déviations au rond-point de Sandweiler

(lm) - Depuis le début de l'année, le rond-point de Sandweiler est transformé en un «turbo-giratoire». Dans ce contexte, des fermetures et des déviations seront à nouveau mises en place ce lundi pour une semaine (jusqu'au 25 juillet à 6 heures). A partir de 9 h du matin, la circulation sera déviée.

En venant de Sandweiler en direction de Mutfort, la circulation sera déviée lundi par les rues CR185, CR171 et CR132. A partir de mardi et jusqu'au lundi suivant, la déviation se fera par le CR234 et le CR234B à Contern. La circulation des poids lourds se fera par l'A1 pendant la durée des travaux.

