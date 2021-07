Si ce vendredi débutent les trois semaines de repos estival de tout le secteur de la construction, 148 exemptions ont été accordées. Il est notamment question d'avancer sur trois rénovations d'infrastructures majeures.

Travaux d'été

Focus sur trois chantiers privés de congé collectif

(pj avec Maximilian Richard) - Quelque chose a changé au Luxembourg depuis ce vendredi matin. Grues à l'arrêt, marteaux-piqueurs silencieux, valse des ouvriers du bâtiments disparue: pas de doute, le congé collectif a débuté pour plus de 40.000 employés du secteur de la construction. Et cela va durer jusqu'au 22 août. Mais pas partout dans le pays. En effet, en fonction de l'urgence à terminer certains travaux (dans les écoles par exemple) ou l'importance de profiter du calme estival pour en avancer d'autres, 148 exemptions ont été accordées cette année.

Mais cette fois, la commission qui donne son aval aux chantiers tolérés en août s'est montrée plus large dans ses choix. En effet, alors qu'habituellement plus un dossier n'est accepté deux mois avant le début du congé collectif, les grandes inondations de la mi-juillet ont remis en cause ce calendrier. De quoi permettre à certains artisans ou entreprises de rester mobilisés pour assister les victimes de cette «catastrophe naturelle» aux dégâts dépassant les 120 millions d'euros.

Parmi les demandes d'exemptions déposées, trois dossiers provenaient du ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Pas pour le chantier du tram (contrairement aux étés passés) même si celui-ci entame son chemin vers Bonnevoie. De fait, ni le pont Buchler, ni la rue des Scillas ne seront le cadre d'opérations.

Deux ponts et une piste

Par contre, le Rout Bréck verra bien s'affairer les équipes chargées de sa remise en peinture et de l'amélioration de son étanchéité. C'est qu'il faut rattraper des mois de retard, notamment dus au dépôt de bilan de la société qui avait été retenue initialement puis aux aléas de la crise covid. Reliant le centre de la capitale au quartier du Kirchberg, le Pont rouge (officiellement Pont de la Grande-Duchesse Charlotte) devrait avoir retrouvé des teintes plus fraîches d'ici l'automne 2021.

Autre pont, autre exemption à Luxembourg. Ainsi, aucun répit n'est prévu pour les ouvriers engagés dans le chantier du Al Bréck. En 2020, le site avait vu s'ouvrir une voie piétonne et cyclable sur la passerelle qui surplombe la vallée de la Pétrusse. 2021 s'attaque à l'autre côté de l'ouvrage désormais, pour des travaux devant être terminés avant la fin d'année.

Une autre tolérance a été accordée pour les entreprises choisies pour la rénovation de la piste du Findel. Il s'agit là d'un projet de longue haleine, débuté en mai dernier mais qui ne devrait pas être achevé avant le printemps 2023. Il est vrai qu'il s'agit là d'une opération particulière, ne se déroulant qu'à l'occasion de la fermeture de nuit des installations (23h-6h) et uniquement du printemps à l'automne. Etalé sur deux ans donc, ce chantier devrait coûter de l'ordre de 150 millions d'euros.

Parmi les autres chantiers aoûtiens exemptés de congé collectif, figurent aussi diverses interventions sur le réseau routier (plus accessible avec la baisse du trafic) mais aussi l'agrandissement du Centre de logopédie à Strassen. Mais les entreprises du BTP sont averties : l'Inspection du travail ne cessera d'inspecter les chantiers même durant les trois prochaines semaines. C'est ainsi que, l'an passé, l'ITM avait enregistré (et sanctionné) 132 entorses au congé collectif.

