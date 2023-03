Depuis le 1er mars 2020, tous les transports publics sont en accès libre au Luxembourg. Si la gratuité ne résout pas tout, le ministre de la Mobilité défend une mesure qui donne un coup de pouce aux personnes défavorisées.

Transports publics gratuits depuis trois ans: quel bilan?

Thomas BERTHOL Depuis le 1er mars 2020, tous les transports publics sont en accès libre au Luxembourg. Si la gratuité ne résout pas tout, le ministre de la Mobilité défend une mesure qui donne un coup de pouce aux personnes défavorisées.

«Je peux avoir un billet s'il vous plaît?», demande un passager au chauffeur de bus. Quelques touristes sont encore surpris quand ils apprennent que les transports en commun sont gratuits au Luxembourg. En effet, plus besoin d'avoir une carte d'abonnement ou de payer un billet pour voyager en train, bus ou tram sur le sol luxembourgeois. Cette mesure avait d'ailleurs fait la une de plusieurs médias internationaux dont le New York Times ou encore la Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Rendre les transports gratuits figurait dans le programme électoral du DP lors des dernières législatives. En 2020, le gouvernement avait estimé le coût de la gratuité des transports à 41 millions d'euros.



«L'accès est gratuit, mais bien sûr que nous payons tous cette mesure avec nos impôts», a reconnu François Bausch (déi gréng) ce mercredi matin dans l'émission «Dir hutt Wuert» (Vous avez la parole) diffusée sur RTL radio. Le ministre de la Mobilité a ainsi répondu à un auditeur qui déplorait la qualité du service.

Faut-il rendre les transports de nouveau payants?

«Un tiers de la population n'a pas de voiture», parce qu'elle n'en a pas les moyens ou n'a pas le permis de conduire. «C'est aussi une mesure pour les personnes défavorisées. Notre priorité est bien sûr d'investir dans la qualité du service et des infrastructures», a assuré le vice-Premier ministre écologiste.

Selon la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, quelque 200.000 passagers ont ainsi payé un billet ou un abonnement en 2022 pour monter en 1ère classe. Cet abonnement peut aller de 37,50 à 660 euros.

Notons qu'une pétition avait également été récemment lancée pour demander de rendre l'utilisation des transports en commun de nouveau payante. Mais ce texte, déposé en septembre dernier par le pétitionnaire Kevin Krier, n'a pas connu un franc succès. Il n'a recueilli que 169 signatures, alors qu'il en faut au moins 4.500 pour qu'un débat puisse être organisé à la Chambre.

Plus de passagers dans les transports?

En janvier dernier, François Bausch a participé à Lausanne en Suisse à une conférence intitulée «La gratuité des transports publics: une (fausse) bonne idée?». Le ministre y avait souligné que «l'idée de la gratuité n'est pas la solution idéale pour rendre le réseau de transports publics attractif, mais qu'il s'agit prioritairement d'offrir un service d'un système multimodal qualitatif».

La gratuité des transports a-t-elle attiré plus de voyageurs? Cette mesure phare de 2020 a subi un événement inattendu: la pandémie de covid-19. À commencer par un confinement, des restrictions sanitaires, la crainte de se faire contaminer et le télétravail. Après deux années - 2020 et 2021 - marquées fortement par la pandémie, l'année 2022 tend à se rapprocher de nouveau du niveau de fréquentation de la période pré-covid sur le réseau ferroviaire.

Qu'en est-il du tram? Pour rappel, ce mode de transport avait été inauguré au Kirchberg en décembre 2017. Depuis son lancement, le nombre d'usagers qui l'empruntent ne cesse d'augmenter, excepté en 2020.

Soulignons également que ce réseau s'est progressivement étendu au sein de la Ville de Luxembourg. Le tram relie ainsi depuis septembre dernier le lycée technique de Bonnevoie à Luxexpo au Kirchberg.

Deux nouveaux tronçons doivent encore voir le jour: Bonnevoie-Stade de Luxembourg et Luxexpo-Findel. La date de fin 2024 est annoncée pour pouvoir effectuer ces trajets. Les travaux ont déjà débuté des deux côtés de la ligne. Une fois la ligne terminée, le tram parcourra 18 kilomètres entre le quartier Cloche d'Or et l'aéroport.

En novembre dernier, le ministre de la Mobilité faisait également savoir dans une réponse parlementaire adressée au député Sven Clement (Pirate) que deux autres nouveaux arrêts de tram dans la capitale sont actuellement à l'étude. Un arrêt pourrait ainsi voir le jour au boulevard Royal et un autre dans l'avenue de la Porte-Neuve.

