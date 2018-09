La place de l'Etoile de Luxembourg sera dès lundi le troisième pôle d'échange multimodal à entrer en service sur la ligne de tram entre le Findel et la Cloche d'Or.

Luxembourg 2 min.

Transports: nouveau pôle d'échange place de l'Etoile dès lundi

(DL/trad. AF) - Nouveaux horaires des bus RGTR (Régime Général des Transports Routiers) dès ce lundi: le réseau de bus régionaux évolue afin de se coordonner au tram à l'occasion de la mise en service du nouveau pôle d'échange multimodal de la place de l'Etoile (Stäreplatz) à Luxembourg.

Jusqu'à présent, ces bus régionaux passaient par le centre-ville, et contribuaient par conséquent à la densité du trafic. Grâce au pôle d'échange de la place de l'Etoile, les voyageurs qui empruntent ces transports pourront éviter les ralentissements du centre-ville (qui se verra lui aussi allégé d'un poids) en empruntant le tram pour se rendre au Kirchberg ou à Limpertsberg. Au plus tard en 2020, le tram desservira la gare centrale en passant par l'avenue Emile Reuter, le boulevard Royal et l'avenue de la Liberté. En attendant, les habitants qui souhaitent se rendre dans le quartier Gare doivent emprunter les bus urbains.

Nouvelle voie de bus

Afin de fluidifier le trafic, une nouvelle voie de bus va être aménagée entre le boulevard Grande-Duchesse Charlotte et l'avenue Gaston Diderich. Celle de l'avenue Emile Reuter, entre la place de l'Etoile et le boulevard Royal, sera supprimée le 15 octobre, tout comme les arrêts de bus Charlys Gare et Royal. Les lignes de bus 8, 12, 21 22 et 28 proposeront des adaptations adéquates.

De l'autre côté de la capitale, à hauteur de Luxexpo, les transports en commun seront réorganisés pour coordonner leurs trajets et horaires à ceux du tram, selon le principe des pôles d'échanges. La plupart des bus en provenance de la région Est auront leur terminus du côté de Luxexpo. Les passagers pourront poursuivre leur trajets en empruntant le tram ou une autre ligne de bus.

Une fois que les travaux de mise en service du tram seront complètement achevés entre le Findel et le Kirchberg, les usagers des transports en commun auront accès à neuf stations pour atteindre leur destination.

Pour tout renseignements sur les nouveaux horaires et plans de circulation des transports en commun: contacter la Mobilitéitzentral au 24 65 24 65 (de 7h à 19h en semaine et de 8h à 19h les weekends et jours fériés) ou consulter son site internet mobiliteit.lu.