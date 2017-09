Par Nadia Lallemant

Le Comité des Usagers des transports publics du Grand-Duché du Luxembourg vient d’interpeller l’association belge «Les Amis du rail» et le groupe «Navetteurs.be» à propos de la dégradation des conditions de transport sur la ligne ferroviaire 42 Luxembourg-Gouvy-Liège.

«La capacité des sièges a été augmentée d’une troisième voiture de 2ème classe, depuis la mise en place des Inter-City, mais le nombre de places reste insuffisant surtout pour le train de 17h18 à partir de Luxembourg-Ville. Ce train est bondé entre Luxembourg et Mersch et le temps de parcours avoisine les 15 minutes», déplore le comité des usagers luxembourgeois.

La propreté et l’aspect général des voitures non climatisées employées par la Société Nationale des Chemins de fer Belges laisseraient à désirer. «Le sol de la 2e classe est plus ou moins nettoyé par les équipes de nettoyage sous-traitées par la SNCB et les CFL», poursuit-on. «Les sièges sont tachés et les toilettes ne sont pas propres. L’odeur est désagréable. Le fonctionnement des portes n’est pas sécurisant.»

Le comité des usagers attire par ailleurs l’attention sur la sécurité qui ne serait pas assurée en cas d’incendie et l’inaccessibilité pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

Il regrette par ailleurs «la quasi absence de service en gare à la suite de la vague de fermetures opérée par la SNCB, les limitations de vitesse très fréquentes, l’absence de double voie, la suppression de trains et les retards plus ou moins importants, entre cinq et 90 minutes.»

Les usagers luxembourgeois réclament un cadencement toutes les heures vers Liège et souhaitent voir la mise en place d’une double voie sur l’ensemble de la ligne 42.

Michaël Jacquemin, le porte-parole des Amis du rail, a interpellé le ministre belge François Bellot, et son homologue luxembourgeois, François Bausch afin qu'ils fassent part de leurs remarques et propositions d'amélioration aux usagers. Le ministre belge l’a informé qu’il introduirait une demande d’analyse de tous ces éléments auprès de la SNCB.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.