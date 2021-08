Convenir d'un rendez-vous par téléphone pour une prise en charge ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir pour une majorité des usagers du service de déplacement occasionnel. Une nouvelle appli est en effet annoncée pour le 27 août.

Adapto change de mode de réservation

Patrick JACQUEMOT Convenir d'un rendez-vous par téléphone pour une prise en charge ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir pour une majorité des usagers du service de déplacement occasionnel. Une nouvelle appli est en effet annoncée pour le 27 août.

Le dernier grand changement pour Adapto.lu remonte à mars 2020. Date à laquelle l'accès à ce service est devenu gratuit, comme pour l'ensemble des transports publics du Luxembourg. Mais à partir du vendredi 27 août, c'est une autre petite révolution qui attendra la clientèle. Elle disposera alors d'une nouvelle application pour gérer leurs réservations.

Ainsi, pour les plus modernes des usagers, plus la peine d'appeler par centrale téléphonique de mobiliteit.lu pour signifier un créneau et un lieu de déplacement. La plateforme électronique gérera les rendez-vous. Mais ce n'est là qu'une des améliorations apportés par Via, la société retenue par le Ministère de la mobilité pour développer ce nouvel outil. Ainsi, par exemple, chaque réservation sera-t-elle confirmée par l'envoi d'un SMS ou d'un rappel vocal.

Parmi les autres atouts intégrés à Adapto.lu (téléchargeable sur App Store et Play Store), l'administration indique que «l’arrivée du véhicule commandé ou l’avertissement d’éventuels retards» feront aussi l'objet d'un message adressé à l'utilisateur. De quoi éviter de patienter pour rien au lieu de prise en charge. Par ailleurs, à l'image de son public, le service sera polyglotte. Accessible donc aussi bien en langue française qu'allemande ou anglaise.

Quand à l'ancienne appli, elle sera désactivée dés le 1er septembre prochain. Evitant toute confusion.

