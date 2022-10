«Les mesures de compensation devraient être particulièrement bénéfiques aux chauves-souris», soutient le ministère de l'Environnement, alors que la question de leur protection sur le tracé du tramway vers le Findel a été soulevée cet été.

Luxembourg 2 min.

Environnement

Tram vers le Findel : les mesures compensatoires détaillées

Pascal MITTELBERGER «Les mesures de compensation devraient être particulièrement bénéfiques aux chauves-souris», soutient le ministère de l'Environnement, alors que la question de leur protection sur le tracé du tramway vers le Findel a été soulevée cet été.

A la fin de l'année 2024, si le calendrier des travaux est respecté, LuxExpo ne sera plus le terminus du tramway. Celui-ci desservira alors l'aéroport du Findel. Les travaux sont d'ores et déjà en cours, et bien visibles. Ainsi, sur l'autoroute A1, les piles d'un futur pont sont en cours d'édification, à l'approche du Kirchberg.

Retour sur les grandes étapes du tram à Luxembourg Ce dimanche, un nouveau segment du tramway luxembourgeois - 1,2 km entre la gare centrale et le lycée Bonnevoie - est inauguré. L'occasion de rappeler les mises en service des précédents tronçons, et d'évoquer les futures extensions.

De plus, deux tronçons du tablier vont être construits de part et d'autre de l'axe. Au printemps prochain, ces deux parties seront assemblées, ce qui nécessitera de neutraliser, alternativement et le temps d'un week-end, chaque sens de circulation de l'A1.

Mais ce qui fait le plus débat, c'est le tracé du tramway à travers la forêt du Grünewald. Avec, d'un côté, l'abattage d'arbres ; de l'autre, la préservation des espèces animales qui y vivent, notamment certaines qui sont protégées. C'est le cas de chauves-souris, la Barbastelle d'Europe (Barbastella Barbastellus) et le Murin de Bechstein (Myotis beschsteinii).

Pas de chauves-souris le long du tracé

Dans le courant de l'été, certaines voix se sont élevées pour affirmer que ces deux espèces seraient passées sous le radar lors des études environnementales réalisées en amont des travaux. Malgré cette critique, le ministère de l'Environnement assure que les choses ont été faites dans les règles et, surtout, que les mesures compensatoires sont largement à la hauteur.

La ministre Joëlle Welfring (Déi Gréng) le réaffirme encore dans sa réponse à une question parlementaire du député Marc Lies (CSV) sur le sujet. Elle précise tout d'abord que les chauves-souris citées précédemment sont effectivement présentes dans la forêt, mais pas le long du tracé retenu pour le tramway.

Pourquoi l'extension du tram se heurte à de fortes résistances Des associations critiquent le projet de tracé du tramway à la Porte-Neuve : les travaux pourraient détruire des parcs et des vestiges de fortifications enfouis dans le sol.

La ministre détaille ensuite «les mesures de compensation, qui devraient être particulièrement bénéfiques aux chauves-souris», insiste-t-elle : quatre hectares de pinède convertis en chênes et hêtres ; 48 casiers aménagés dans la forêt ; 16 chênes transformés en espaces biotopes ; 375 arbres plantés sur une longueur de 750 mètres ; mur en bois érigé sur une longueur de 1.500 mètres. Enfin, l’aménagement d'un corridor écologique pour les chauves-souris au-dessus de l'autoroute sera étudié.

Le ministère de l'Environnement a indiqué que ces arbres nouvellement plantés seront surveillés et entretenus durant 25 ans. Déjà, au mois d'août, l'expert en chauves-souris Jacques Pir se montrait satisfait de ces mesures. «C'est le premier gouvernement qui procède à des compensations. Aucun gouvernement précédent n'en a versé», disait-il alors.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.