Tram et Mobilité tiennent dans une camionnette

Désormais, deux fois par semaine, les médiateurs de Luxtram et de la Centrale Mobiliteit donnent rendez-vous place de Paris, au centre de la capitale.

(pj) C'est vrai que, demain, un tram circulera toutes les 3 minutes en centre-ville? Comment cela va-t-il se passer pour mon abonnement train après le 1er mars et la gratuité de tous les transports en commun? Où aller prendre mon bus, l'arrêt a été déplacé? Quand est-ce que la ligne place de l'Etoile-Gare sera mise en service? Imperturbablement, les médiateurs de Luxtram et de Mobiliteit répondent à toutes ces interrogations. Et bien d'autres même.



Alors que le chantier actuel du tram perturbe non seulement les habitudes des passagers mais pèse aussi sur les bilans commerciaux pour les enseignes du quartier Gare, les deux partenaires ont décidé de se rapprocher des mécontents, des préoccupés. L'ancienne Info-Box rue des Bains fermant dans quelques jours et le nouveau local ne devant pas ouvrir avant le 2 mars 2020 (place d’Armes), les deux partenaires ont décidé d'ouvrir une cellule mobile d'information. Celle-ci se tient place de Paris, site qui va faire l'objet d'un vaste réaménagement

Désormais, il est donc possible de se tenir informé sur l'ensemble des moyens de transport public à cette camionnette. Les permanences ont lieu chaque mardi et vendredi, de 11h30 à 14h30.