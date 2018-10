La liaison ferroviaire entre Metz et Luxembourg a été fortement perturbée, ce mercredi matin, suite à une panne d'un train de marchandises. «Depuis 9h58 le train de fret a été dégagé des voies et les trains peuvent à nouveau circuler dans les deux sens», indique Sophie Huraux de la SNCF.

Trains: la circulation a repris dans les deux sens entre Thionville et Luxembourg

Une panne technique d'un train de marchandises sur le réseau SNCF a entraîné de fortes perturbations sur la ligne 90 Metz-Thionville-Luxembourg, tôt ce mercredi matin. Mais «depuis 9h58 le train de fret a été dégagé des voies et notre Centre opérationnel de la circulation a donné l'autorisation aux trains de circuler à nouveau dans les deux sens», indique Sophie Huraux, chargée de communication à la SNCF.

⚡️ #FlashInfo #TERNancyMetzLux



⚠️ Panne d'un train de marchandises :#TER88540 Nancy 07:50 -> Luxembourg 09:21 ❌ Supprimé de Metz à Luxembourg — TER Grand Est (@TERGrandEst) 3 octobre 2018

Peu avant 8 heures, la circulation s'est retrouvée entravée à environ 1 kilomètre de la frontière entre Thionville et Luxembourg et la circulation sur le tronçon se fait actuellement sur une seule voie. Une panne entraînant de nombreuses suppressions de trains et de gros retard. Le train parti à 6h33 de Metz est arrivé à 8h40 selon nos informations.

#CFLINFOS90 Suppression du train TER88802.

Suite à un incident sur un réseau étranger, le train TER88802 (Thionville-Luxembourg, départ Thionville à 07:03, arrivée Luxembourg à 07:33) est supprimé. — CFLinfos (@CFLinfos) 3 octobre 2018

D'après nos informations, tous les trains au départ de Metz étaient coincés et des bus de substitution ont été mis en place à partir de Thionville où les voyageurs ont carrément traverser les voies pour changer de trains comme l'a tweeté un internaute peu après 9h30 avec cette photo surprenante pour preuve:



Putain mais c’est quoi ce bordel encore ??? Quand tu demandes à un train blindé de passer dans un autre 😱@avtermel @TER_Metz_Lux pic.twitter.com/AmPoZYEht4 — EricTee ⭐️⭐️ (@Er1c_Tee) 3 octobre 2018





