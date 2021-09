Depuis l'instauration de la gratuité des transports en commun, il reste encore quelques voyageurs qui payent pour se déplacer au Luxembourg : les usagers des CFL désireux de se déplacer en première classe.

Train

Ça roule toujours pour la première classe

Patrick JACQUEMOT Depuis l'instauration de la gratuité des transports en commun, il reste encore quelques voyageurs qui payent pour se déplacer au Luxembourg : les usagers des CFL désireux de se déplacer en première classe.

A toute règle, il faut une exception. Ainsi, non, tous les transports en commun publics ne sont pas en libre accès au Grand-Duché depuis mars 2020. Erreur, certains billets restent payants. Comme ceux donnant accès aux wagons de première classe sur le réseau CFL, en national ou en direction de l'Allemagne (Coblence, Düsseldorf). Les sièges y sont plus confortables, l'espace plus généreux et cela se monnaye.

Les CFL traquent les passages à niveau dangereux Depuis plusieurs années, les CFL ne cessent de réaménager les traversées de voies pour éviter des accidents entre trains et usagers de la route. En six ans, 20 passages périlleux ont ainsi été supprimés.

Mais sur les 14,5 millions de passagers transportés par la Compagnie des chemins de fer luxembourgeois depuis l'instauration de la ''gratuité'', combien ont tout de même payé leur trajet en train. Simple : il suffit de poser la question au ministre de la Mobilité pour avoir la réponse, et le député Marc Goergen (Piraten) l'a fait : 294.831 personnes. Soit à peine 2% des usagers.

A titre de comparaison A l'heure de présenter son bilan annuel 2020, les CFL ont évoqué une fréquentation de leurs rames en chute pour l'année -covidienne- 2020. Une chute de plus de 10 millions de passagers en un an. 2019 ayant constitué par contre une année record avec 29 millions d'usagers accueillis à bord.

N'empêche, le patron des CFL peut remercier cette clientèle. En achetant 33.293 billets ou abonnements, elle a permis à la compagnie de récupérer 413.952 euros de recettes. Une goutte d'eau dans le budget de la société qui, en 2020, a pu s'appuyer sur un chiffre d'affaires net de 915,8 millions d’euros.









Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.