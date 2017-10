(str/trad. AF) - Le parquet belge reproche au Néerlandais de 50 ans d'avoir cultivé 4.000 plants de cannabis à Court-Saint-Etienne, 3.000 à Estaimbourg et près de 700 à Trooz, en Belgique. Il est accusé d'avoir vendu au moins 160 kg de marijuana aux Hells Angels luxembourgeois Boban B. et son associé Kevin K.

«Ce n'est plus mon affaire depuis 2003»

«Je trouve absolument incroyable ce que j'ai entendu dans cette salle!» s'est exclamé Frank V., estimant que le dossier ne contient que des suppositions et des affirmations, mais rien de concret. «Je n'ai jamais vendu de drogue à Boban B. ou à Kevin K., mais je n'ai pas reçu d'argent en retour», a-t-il affirmé, précisant qu'il ne se livrait plus à aucun trafic.

Le passé présente une autre image du personnage, qui avait été condamné pour trafic de drogue, entre 1995 et 2003. Frank V. raconte qu'il a rencontré Boban B. à Bruxelles. «Il voulait que je lui explique comment on cultive le cannabis. Je lui ai dit clairement que ce n'était plus mon affaire et ce depuis ma condamnation en 2003.»

Pourtant, Boban B. et Kevin K. ont relaté une autre version des faits dans leur déposition. Ils ont raconté aux enquêteurs que Frank V. était leur dealer. Ils ont donné des détails sur son commerce, et précisé qu'il avait un jour livré un kilo de marijuana au Luxembourg.

«C'est n'importe quoi!»

Boban B. avait même investi dans des plants de cannabis et tenté un jour de trouver l'emplacement des plantations de son fournisseur en plaçant un GPS dans sa voiture. Les deux Luxembourgeois avaient d'ailleurs été contrôlés par la police belge, qui était en planque dans le secteur pour surveiller les lieux.

«C'est n'importe quoi!» s'est énervé Frank V. devant le juge, jeudi. Le dossier d'instruction lui-même serait du grand n'importe quoi, selon lui. Il n'avait pas de plantations, comme il lui est reproché.

«Si j'avais eu des plantations en 2013, je n'aurais pas risqué ma vie en braquant une banque avec une Kalachnikov!» Un fait pour lequel il a été emprisonné à Almelo (Pays-Bas).

A la question pourquoi les deux Luxembourgeois affirment que Frank V. leur a vendu de la drogue, celui-ci n'a rien à répondre. Il ne sait pas. Il faut leur poser la question.

A la fin de l'audience, le président demande à Frank V. pourquoi Boban B. et Kevin K. lui ont rendu visite plusieurs fois. «Posez-leur la question d'abord», a répondu Frank V. Le président a réitéré sa question. Mais Frank V. n'avait pas envie de parler. «J'ai la flemme», a-t-il déclaré. Le président a levé l'audience.

Suite du procès ce vendredi.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.