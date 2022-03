Le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire indique à la population de ne surtout pas consommer ces pizzas qui pourraient se révéler très dangereuses.

Luxembourg 2 min.

Un danger potentiel pour la santé

Toutes les pizzas de la gamme Fraich’Up de la marque Buitoni rappelées

Le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire indique à la population de ne surtout pas consommer ces pizzas qui pourraient se révéler très dangereuses.

La marque de pizzas surgelées Buitoni (Nestlé) a annoncé vendredi le rappel immédiat de l'ensemble de la gamme Fraîch'up en raison de la présence de bactéries Escherichia coli, les autorités sanitaires évoquant un «lien possible» avec des cas graves chez des enfants signalés depuis janvier.

L'agence Santé publique France avait annoncé le 12 mars que la recrudescence des cas de contaminations graves à la bactérie E.coli avait causé la mort de deux enfants dans l'Hexagone depuis le début de l'année.

Dans un communiqué, Buitoni a demandé vendredi aux consommateurs ayant acheté des pizzas surgelées Fraîch'Up avant le 18 mars 2022 de ne pas les consommer et de jeter les produits, après avoir été informée de la présence de bactéries Escherichia coli dans la pâte d'un produit.

Au Luxembourg, le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire a indiqué à la population de ne surtout pas consommer ces pizzas qui pourraient se révéler très dangereuses. Cela concerne donc toutes les pizzas de la gamme Fraich’Up (suprême 3 viandes, bolognaise, fromage, poulet, royale, creamy reine, creamy raclette, Italie pizza burger, little italy, poulet crème champignons, kebab, …).

Au Grand-Duché, ces pizzas sont vendues par Auchan. «Une vente par d'autres exploitants ne peut être exclue», indiquent toutefois les autorités. Rappelons que les Escherichia coli peuvent causer des toxi-infections alimentaires qui peuvent se produire endéans une semaine après la consommation et se traduire par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de crampes. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Les personnes ayant consommé ces produits et présentant ces symptômes sont invitées à consulter un médecin en lui signalant cette consommation.

Dans un communiqué vendredi soir, les autorités sanitaires françaises indiquent quant à elles que dans le cadre des investigations actuellement menées sur des cas de syndromes hémolytiques et urémiques (SHU) graves signalés depuis le 1er janvier en France, «les analyses (épidémiologiques, microbiologiques et de traçabilité) menées suggèrent, à ce stade, un lien possible avec la consommation de pizzas surgelées de la gamme Fraîch'Up de la marque Buitoni».

«Les investigations se poursuivent pour déterminer l'origine de la contamination, y compris pour d'autres produits, ainsi que les enquêtes épidémiologiques, afin d'établir les liens potentiels avec l'ensemble des cas détectés sur le territoire depuis début janvier 2022», selon le communiqué commun de la Direction générale de la Santé (DGS), Santé Publique France et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.