Toutes les images de la visite d'Etat en France (IV)

Nous vous proposons de voir ici les photos de la visite d'Etat du couple grand-ducal en France qui a débuté ce lundi et se poursuivra jusqu'à ce 21 mars. Ce mercredi, le couple grand-ducal a été accueilli à Toulouse, la «ville rose».

Ce dernier jour de la visite d'Etat officielle du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa en France s'est déroulé dans le sud de la France, à Toulouse. Le couple grand-ducal y a été accueilli avec les honneurs par le préfet, puis à la mairie sur la place du Capitole par Jean-Luc Mouden, le maire de Toulouse et président de Toulouse métropole.

Le couple grand-ducal a visité le Centre national d'études spatiales mais aussi Airbus où le Luxembourg et Airbus ont signé un protocole d'accord permettant le renforcement à long terme de la collaboration industrielle et le développement de partenariats de recherche entre Airbus, ses différentes entités et des partenaires privés et publics basés au Luxembourg dans les domaines de la cybersécurité, des technologies spatiales, des systèmes aériens sans pilote et des aéronefs à voilure tournante.

