C'est les vacances et vos enfants se lassent un peu de l'aire de jeu du quartier? Pour leur faire découvrir d'autres parcs, rien de plus simple désormais grâce à l'application Spillplaz.lu qui les répertorie tous!

Toutes les aires de jeux du pays dans une application

(ChB) - Tout parent de jeune(s) enfant(s) devrait télécharger l'application Spillplaz.lu sur son téléphone: elle présente toutes les aires de jeux du Luxembourg sous forme de carte, avec le lieu, une série de photos, et le type d'équipements qu'on trouve sur place.

Le tout en quatre langues: français, anglais, allemand ou luxembourgeois.

On peut effectuer une recherche par code postal ou ville, ou bien se faire géolocaliser directement et trouver le parc le plus proche pour amuser les enfants peu importe où on se trouve. Une bonne idée pour sortir un peu de la routine et faire découvrir de nouvelles places de jeux aux petits.

Il est possible de trier les résultats de recherche selon de nombreux critères: jeux aquatiques, trampolines, terrain de foot, skate park, espace pour les moins de 3 ans, aire de jeux couverte, chien admis, table de pique-nique, restauration à proximité, etc.

Spillplaz.lu est une association fondée début 2017 par un groupe de jeunes. Leur but: apporter une aide précieuse et pratique aux parents, nourrices, éducateurs, personnels des structures d'accueil, etc.

L'application est disponible sur Google Play et App Store.