Luxembourg

Toute l'opposition s'en prend à Corinne Cahen

Patrick JACQUEMOT CSV, Adr, déi Lenk et Piraten demandent à Xavier Bettel de revoir sa position et de saisir le comité d'éthique au sujet du courriel personnel envoyé avec sa signature de ministre de la Famille.

Quatre contre une: ainsi peut se résumer le courrier que viennent de cosigner CSV, Adr, déi Lenk et Piraten. Au nom de leur parti, Martine Hansen, Gast Giberyen, Marc Baum et Sven Clement réclament que Corinne Cahen (DP) soit auditionnée par le comité d'éthique. Il est reproché à la ministre de la Famille un possible conflit d'intérêts après qu'elle ait expédié un mail à l'intention de l'Union commerciale de la Ville de Luxembourg (UCVL) signé de son titre officiel, pour une affaire relative à une boutique de chaussures dont elle assurait la direction par le passé.

Révélée par les jeunes CSV en début de semaine, l'affaire avait vite fait le buzz, jusqu'aux excuses de l'intéressée. Dans la foulée, Xavier Bettel (DP) avait, lui, pris sa plume de premier ministre pour assurer la ministre de son soutien.

Surtout, dans une réponse parlementaire, Xavier Bettel avait signifié son intention de ne pas faire traiter ce cas directement par le Comité d'éthique. Mais solliciter juste cette instance ne suffit pas aux yeux des quatre partis d'opposition. Ils réclament donc au chef du gouvernement de saisir pleinement le comité en question.

D’Butteker an d’Menschen déi do schaffe si mir wichteg. Et war awer sécher net richteg, dee Message vu mengem berufflechen Account fortzeschécken. Hei ass de ganzen email vum Abrell un d’ucvl: pic.twitter.com/Ep8K4x71BH — Corinne Cahen (@CorinneCahen) November 4, 2019

Car les explications données par Corinne Cahen laissent les signataires «perplexes». Et d'attaquer : pourquoi s'être servie de son titre de ministre dans son courrier alors que la responsabilité du commerce est du ressort de Lex Delles, son homologue des Classes moyennes? Pourquoi plaide-t-elle avoir voulu défendre les commerçants du quartier gare impactés par les travaux du tram alors ne multiplie les allusions à ses propres actions en tant qu'ancienne responsable d'une des boutiques de cette zone de la capitale?

Deux violations du code

Et l'opposition de s'interroger encore : Pourquoi affirmer avoir téléphoné directeur de Luxtram pour obtenir des infos alors même qu'en tant que membre du gouvernement elle sait que l'Etat détient 2/3 des parts de la société mixte chargée la mise en place du tram? Cet appel, reçu d'un ministre, aurait pu influencer une quelconque décision.



Bref, rien qui aux yeux du CSV, de l'Adr, de déi Lenk et des Piraten ne puissent empêcher le premier ministre de réclamer à Corinne Cahen de passer devant le comité d'éthique. L'opposition voyant dans l'attitude de la ministre deux violations du code que doivent respecter par tout membre du gouvernement. Elle devrait donc répondre de «conflits d'intérêt potentiels» et «activités externes pendant l'exercice du mandat de ministre».