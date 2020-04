Le port du masque est un «geste de barrière additionnel» pour combattre la propagation du coronavirus. Y compris pour les gens en bonne santé. Comment en fabriquer un soi-même ? Quand le porter ? Faut-il le laver ? Réponses.

Tout savoir sur les masques «faits maison»

(MF) – Vu qu'aucun vaccin ou traitement n'existe encore contre le covid-19 et que les masques chirurgicaux se font toujours attendre au Luxembourg, les gestes sanitaires de barrière sont plus importants que jamais. Suivant l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la direction de la Santé recommande désormais l'usage des masques artisanaux par le grand public.

1) Qu'est-ce qu'un masque «alternatif» ?

Les masques «non médicaux», fabriqués soi-même, peuvent avoir la forme d'un masque en tissu fait maison ou d'un simple tissu couvrant la bouche et le nez. Ce type de masque aide à retenir les gouttelettes qui sont propagées lorsqu'on parle, éternue ou tousse.

Les masques «alternatifs» sont à distinguer des masques dits chirurgicaux et des masques respiratoires, les fameux FFP2 qui sont prioritairement réservés aux médecins et soignants. Les «retards d'approvisionnement de ces deux types de masque «risquent de durer encore quelques semaines», a fait savoir le ministère de la Santé le 8 avril.



2) Qui peut utiliser un masque fait maison ?

Chacun de nous lorsqu'il se sent malade, lorsqu'il se rend au supermarché ou dans tous les endroits publics où la distanciation interpersonnelle est difficile à respecter et s'il souhaite contribuer à l'effort pour stopper la propagation du covid-19.

Rappelons que le virus peut se transmettre même en l'absence de symptômes. Le port du masque fabriqué avec du tissu «peut donc se justifier en cas de situation d'approvisionnement tendue», pose le ministère, et à condition de l'utiliser en complément aux autres gestes barrières. Il pourra ainsi aider à éviter la transmission du virus par les personnes qui sont porteuses du virus sans le savoir et contribuera à ralentir la propagation du virus.

Attention néanmoins au faux sentiment de sécurité, car il «n'existe pas de preuve scientifique permettant d’affirmer que ce masque protège contre les virus respiratoires» souligne le ministère de la Santé.

3) Comment bien s'en servir ?

Pour que le masque alternatif soit efficace, il faut le positionner de façon qu'il couvre la bouche et le nez. Il faut commencer à le fixer soigneusement pour éviter toute ouverture entre votre visage et le masque et règle d'or, éviter de toucher votre masque pendant que vous le portez.

Important: quand vous voulez retirer votre masque, ne touchez pas la partie avant mais défaites-le de l'arrière. N'oubliez pas de bien vous laver les mains ensuite. Et lavez votre masque tous les jours et à une température de 60° minimum.

4) Comment fabriquer son propre masque ?

Les exemples et initiatives - y compris à la prison de Schrassig - mais aussi les remerciements aux doigts de fées ne manquent pas ces jours-ci sur les réseaux sociaux et sur notre Live. Pas besoin d'être une grande couturière pour confectionner son masque de protection mais il vaut mieux disposer d'une machine à coudre! Sauf si l'on décide de se servir d'un bout de tissu sans faire de couture.

Pour vous aider un tutoriel vidéo a été élaboré pour soutenir le projet #BitzDoheem, organisé par la FNEL et les Lëtzebuerger Guiden a Scouten, avec le soutien logistique de la part de la POST. Les volontaires pour la confection de masques peuvent même s'inscrire via GovJobs.

A noter que mercredi 8 avril, le conseil de gouvernement a adopté un projet de règlement grand-ducal autorisant le port de masques d'hygiène et masques de protection respiratoire dans l'espace public.

