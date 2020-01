Un salon des loisirs créatifs, un bol d'air à Mersch pour une épreuve de cyclo-cross, de la musique classique ou encore de l'improvisation théâtrale, ce deuxième week-end de l'année s'annonce varié à plus d'un titre.

Tout pour un week-end bien animé

La créativité sous toutes les formes

La 8ème Expo Creativ Luxembourg se tient jusqu'au 12 janvier dans les locaux de LuxExpo The box. Laine, tissus, broderie, scrapbooking, perles, timbres, papiers,... plus de 120 exposants proposeront des produits et de nombreux ateliers durant ce salon.



Ouvert vendredi jusque 19h, samedi de 10 à 19h, dimanche de 10 à 18h.

Prix d'entrée: 6€ pour les adultes, 5€ pour les étudiants, gratuit pour les moins de 7 ans.

6 LuxExpo accueille durant trois jours le salon des loisirs créatifs. Photo: Expo Creativ

Dias dos Santos remet son titre en jeu

Voilà un des rendez-vous sportifs majeurs de ce début d'année. Les Championnats nationaux de cyclo-cross 2020 se déroulent samedi sur le circuit du Krounebierg, à Mersch. Cinq courses sont au programme du jour, la catégorie des Masters lancera les hostilités à partir de 12h, la course élite/Espoirs clôturera la journée à 15h15. Il y a douze mois à Brouch, Vincent Dias Dos Santos (élite), Christine Majerus (dames), Nicolas Kess (Espoir), Laetitia Mauss (Espoirs filles), Loïc Bettendorff (juniors), Mathieu Kockelmann (débutants), Marise Schreiber (débutants filles) et Jérôme Junker avaient décroché le maillot tricolore.

5 Christine Majerus est en passe de décrocher son 11e maillot tricolore. Photo: Serge Waldbillig

Concert du Nouvel An

Le traditionnel concert de Nouvel An du Cercle Cité est programmé ce samedi 11 janvier à partir de 20h. Le Luxembourg Wind Orchestra, placé sous la direction de Philippe Noesen et composé d'une cinquantaine de musiciens, vous proposera une variation d'œuvres littéraires d'orchestre à vents ainsi que des œuvres traditionnelles viennoises dans le cadre prestigieux de la Grande Salle.

Ouverture des portes à partir de 19h. L'entrée principale via la place d'Armes.

Un Luxembourg vs France particulier

La Ligue d'impro du Luxembourg organise samedi 11 janvier un catch impro. Un spectacle où deux «Duo de comédiens» s'affronteront sur un ring et improviseront pendant deux périodes de 45 minutes sur des thèmes et dans des styles théâtraux imposés par un arbitre.

Ici, pas de temps de préparation, une fois le thème énoncé, l'histoire débute sous vos yeux. Alain Holtgen assurera la présentation. Rendez-vous au Théâtre Le 10 à la rue de Neudorf, en dessous de Kalchesbréck.

Spectacle pour public à partir de 13 ans. Entrée: 15€, 10€ pour les jeunes et les étudiants. Infos au 26.20.36.20

Humour, situation cocasse, un match d'impro a tous les atouts pour offrir aux specateurs un joli moment de divertissement. ARCHIVES LW

Le fabuleux destin d'une balle de guerre

De la boutique souvenir d'Utah Beach à un stand de tir en Ukraine, «7,62» est une enquête qui retrace l'histoire d'une munition vendue comme un souvenir du débarquement en Normandie. C'est ce que vous propose l'artiste française Anaïs Marion ce samedi à 14h30 à l'Auditorium Henri Beck. Cette lecture performée fait écho à l'œuvre Atlas Bellone présentée à la Villa Vauban dans le cadre du Prix d'Art Robert Schuman 2019.

Pour ceux qui le désirent, une visite guidée de l'exposition Prix d'Art Robert Schuman au Cercle Cité puis à la Villa Vauban après la lecture.

Entrée libre

Voyage dans le monde de l'opéra

Pour les amateurs du genre, il n'est pas encore trop tard pour visiter l'exposition «Opéra monde, la quête d'un art total» se déroulant au Centre Pompidou de Metz jusqu'au 27 janvier. Ce catalogue témoigne de la rencontre entre les arts visuels et l'opéra aux XXe et XXIe siècles.

Ouverture de 10 à 19h, gratuit pour les moins de 26 ans. Le prix d'entrée varie entre 7 et 12€.