A partir de 10h, ce vendredi, un cortège de manifestants s'élancera dans les rues de Luxembourg-Ville pour tenter de faire entendre leur voix en faveur de la défense de l'environnement. Explications des enjeux avec l'une des porte-paroles de Youth for climate Luxembourg.

Luxembourg 4 4 min.

Zohra Barthelemy

«Tout le monde va être impacté par la crise climatique»

Deux ans après la dernière manifestation d'ampleur pour la défense du climat, un nouveau mouvement se tiendra ce vendredi dans les rues de la capitale. Avec un mot d'ordre principal: l'accélération des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique.

Comme plusieurs centaines d'autres villes dans le monde, Luxembourg-Ville résonnera de slogans en faveur de la défense de l'environnement. Qu'attendez-vous concrètement de la part du gouvernement?

Zohra Barthelemy - «Le dernier rapport du GIEC indique qu'atteindre la neutralité climatique en 2050, comme espéré par le gouvernement est un objectif trop éloigné pour rester sous la barre du 1,5 degré de hausse des températures. Nous voulons donc que cet objectif soit atteint dès 2030, même si ce n'est pas à nous de fournir les moyens aux dirigeants d'y arriver. Pour cela, ils peuvent s'appuyer sur des scientifiques et des professionnels qualifiés et pas sur des élèves qui ne veulent qu'un meilleur futur.

Les experts estiment que même en cas de baisse drastique des émissions de CO2, la hausse de 1,5 degré sera inévitable. Vos demandes d'action n'arrivent-elles donc pas trop tard?

«Je ne pense pas, car même si nous parvenons à limiter ne serait-ce que de quelques dixièmes de degré la hausse des températures sur la planète, ce sera une vraie victoire. Car cela voudra dire que nous aurons réussi à sauver des vies humaines quelque part sur la planète.



Occultée par la pandémie, la crise climatique s'est traduite par des inondations historiques cet été au Luxembourg. Pensez-vous que cela va gonfler les rangs de votre manifestation?

«Je ne suis pas certaine, car contrairement à 2019, la médiatisation autour ce thème est moins forte et que beaucoup de personnes se montrent hésitantes à manifester en raison du virus. Contrairement en Allemagne par exemple où des experts ont clairement fait le lien entre les événements de cet été et le changement climatique, rien de tel ne s'est passé au Luxembourg. Raison pour laquelle nous devrions donc avoir moins de monde dans les rues ce vendredi...

En avril dernier, vous avez écrit une lettre au gouvernement dans laquelle vous demandiez que le secteur financier soit contraint d'agir, ce dernier étant accusé d'émettre plus de CO2 «que toutes les activités privées et commerciales au Luxembourg». Avec quel résultat à ce jour?

«Nous pensons que ce sont effectivement les personnes les plus riches, les très grandes entreprises et leurs actionnaires qui sont principalement responsables de la crise climatique. Ce ne sont pas les familles lambda qui ont une vie normale qui sont la cause principale de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce sont donc les grands acteurs qui devraient payer pour mettre en place la transition vers la neutralité climatique.

Outre le climat, vos revendications concernent également la protection économique des citoyens et la solidarité entre générations. Le but étant de remettre à plat le système actuel?

«Nous voulons un monde dans lequel nous pouvons tous vivre et dans de bonnes conditions. Tout le monde va être impacté par la crise climatique qui s'annonce, même si les conséquences seront plus fortes pour les plus pauvres par rapport aux très riches. Et se dire que nous, les jeunes, allons devoir vivre avec les conséquences de choix effectués par des personnes qui ne seront plus là dans quelques années constitue une véritable injustice.



Pour quels changements concrets plaidez-vous pour tenter de rééquilibrer les choses?

«Baisser la consommation de viande ou prendre davantage les transports publics constituent quelques solutions simples. Du moins, sur le papier, car la réalité est différente. Prendre les transports en commun constitue un bon exemple des choses à améliorer très rapidement car si leur accès est gratuit, les connexions sont misérables pour les personnes qui vivent en dehors de la capitale. Pourquoi ne pouvons-nous pas construire vos villes et nos sociétés sur le principe de la proximité pour limiter au maximum notre impact sur la planète?



