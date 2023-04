L'État promet aux parents un soutien optimal de leurs enfants dans les structures d'accueil. Mais des enseignants constatent que de plus en plus d'enfants ne se développent pas bien.

Luxembourg 10 min.

Des enseignantes témoignent

«Tout le monde sait que de nombreux enfants ne vont pas bien»

«Les enfants sont notre avenir» est une phrase populaire dans les débats politiques. Mais vers quel avenir se dirigent les enfants? La politique et la société ne sont-elles pas en train de gâcher l'avenir des enfants?

Des appels à l'aide ont récemment été lancés à plusieurs reprises par le secteur de la garde d'enfants. Les enseignants, psychologues ou pédiatres s'inquiètent également du fait que de nombreux enfants ne se développent plus correctement. La vie de nombreux enfants se déroule principalement dans des structures d'accueil et devant un écran. Les conséquences, enseignants et éducateurs le vivent au quotidien. Le Luxemburger Wort s'est entretenu avec cinq enseignantes du primaire. Nous les appellerons Muriel*, Estelle*, Nicole*, Claudine* et Nathalie*.

Avant, c'était l'inverse, la majorité des enfants arrivaient à faire les exercices et seuls quelques-uns n'y arrivaient pas. Muriel, enseignante au cycle 2

Ces femmes enseignent depuis plus de 20 ans dans les cycles 1,2 et 3 de l'école primaire. «Les enfants qui entrent en CP sont moins matures qu'il y a sept ou dix ans», raconte Muriel. Selon elle, le vocabulaire des élèves est minimaliste, beaucoup ne savent pas faire de phrases complètes. «En fait, ce devrait être l'inverse, puisqu'ils vont en crèche et au précoce, où ils sont censés être encouragés dans leur développement.»

Les tâches qu'elle donnait à ses élèves en classe il y a dix ans, elle ne peut plus les leur demander aujourd'hui. «La plupart d'entre eux ne les réussissent pas», dit Muriel. «Avant, c'était l'inverse, la plupart des enfants arrivaient à faire les exercices et seuls quelques-uns n'y arrivaient pas.»

Les enfants ont perdu leur crainte des étrangers

Les enfants sont «affamés émotionnellement». Les élèves de deuxième année présentent le comportement émotionnel des enfants de l'âge de la maternelle, constate Muriel. Les enseignantes observent avec inquiétude comment les plus petits se jettent au cou de parfaits inconnus en quête d'affection. «Les enfants ont normalement une certaine crainte des étrangers. C'est important et cela signifie qu'ils sont consolidés, qu'ils savent où est leur place», explique Muriel. «Mais beaucoup d'enfants n'ont plus aucune inhibition. Ce n'est pas bon signe.»

Les enseignantes constatent que les enfants ne sont pas en mesure de faire face à la double charge de travail que représentent les cours et l'encadrement à la maison relais. «Ils sont saturés par ce qui leur est proposé autour de l'école», dit Nathalie, qui enseigne au cycle 3. «Beaucoup d'enfants passent jusqu'à dix heures par jour à l'école et à la maison relais, doivent aller au cours de sport ou de musique l'après-midi, même s'ils ne le veulent pas. Ce sont de longues journées de travail, plus longues que celles des adultes. Les enfants sont constamment collés les uns aux autres, n'ont pratiquement pas de temps de repos, ne peuvent pas se retirer au calme.» Selon l'enseignante, cela conduit souvent à des conflits entre eux.

Nous voyons que les enfants peuvent faire plus, mais qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir émotionnellement. C'est trop, ils ne peuvent plus rien filtrer. Nathalie, enseignante en cycle 3

Lors des longues journées d'école, beaucoup d'entre eux sortent de la pause de midi stressés et fatigués. «Nous devons alors les faire ''redescendre'' avant de pouvoir travailler avec eux», raconte Muriel. Et Nathalie observe que des enfants intelligents, qui ont les conditions cognitives pour être à la hauteur des exigences scolaires, ne les maîtrisent pourtant pas. «Nous voyons que les enfants peuvent faire plus, mais qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir émotionnellement. C'est trop, ils ne peuvent plus rien filtrer.»

Personnel pas assez bien formé

Les enseignantes s'inquiètent également de la qualité du personnel, dans les structures d'accueil et à l'école. «Nous autorisons beaucoup trop de personnel dans les écoles et les structures, qui est certainement adapté à la surveillance. Mais si la situation devient problématique, ces personnes ne sont pas formées pour bien s'occuper des enfants. Pourtant, nous avons dans les écoles de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes, qui pètent les plombs, qui ont besoin d'un suivi psychologique ou même psychiatrique. Mais nous ne le leur offrons pas», dit Claudine.

Nous avons déjà eu beaucoup d'enfants à problèmes et nous avons constaté que les enfants "normalement" développés en souffrent énormément. Nicole, enseignante en cycle 3

Elle est, comme ses collègues, pour l'inclusion, mais pas à n'importe quel prix. Selon elle, l'école n'est pas adaptée comme structure d'accueil pour les enfants ayant de graves problèmes de comportement, pour les enfants qui «pètent régulièrement les plombs». «Nous avons déjà eu beaucoup d'enfants à problèmes et nous avons constaté que les enfants ''normalement'' développés en souffrent énormément», raconte Nicole. Ces enfants doivent se mettre en retrait. «Ils se replient sur eux-mêmes, certains deviennent vraiment dépressifs». Certains se comportent de manière particulièrement silencieuse et discrète, «parce qu'ils voient combien l'enseignante a du mal et ne veulent pas non plus être un fardeau».

«Les troubles du comportement apparaissent de plus en plus souvent chez les jeunes enfants», explique Estelle. L'expérience des enseignantes est que les petits sont ''parqués'' pendant trois ans au cycle 1, «sans que rien ne se passe». Ils passent ensuite au cycle suivant, «où se retrouvent beaucoup d'enfants avec des profils différents qu'il faut alors gérer».

La petite fille me rapporte que sa mère lui dit qu'elle l'ennuie trop à la maison, c'est pourquoi elle doit être prise en charge. Estelle, enseignante en cycle 1

Une fillette de quatre ans s'emporte régulièrement

Dans la classe d'Estelle, il y a une petite fille de 4 ans qui est «sur la liste» parce qu'elle fait régulièrement des crises. Sa mère vient d'avoir son troisième enfant et est en congé de maternité. Malgré cela, la fillette doit être prise en charge tous les après-midi. «La petite pleure souvent parce qu'elle n'a pas le droit de voir sa mère», raconte Estelle. «Elle me rapporte que sa mère lui dit qu'elle l'embête trop à la maison, c'est pourquoi elle doit aller à la garderie. J'en ai parlé avec les parents, mais ils m'ont dit que c'était comme ça. Leur fille doit s'y habituer.»

Cela ressemble à une accusation. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui attriste les enseignantes, c'est de voir que de nombreux parents ne sont apparemment pas conscients de ce qu'ils font subir à leurs enfants. «Ils ne savent pas ce qui est important pour leurs enfants. Et l'Etat leur fait croire que leurs enfants sont bien pris en charge dans les maisons relais», dit Claudine.

Parents et enfants la tête dans le guidon

Les enseignantes comprennent les parents qui sont sous pression professionnelle, soumis à des exigences élevées et heureux que leurs enfants soient pris en charge. Mais elles s'inquiètent du développement des enfants dans cette société sans parents, où les adultes ont la tête dans le guidon parce qu'ils doivent gagner de l'argent pour se payer un logement et une vie décente. Mais il y a aussi le revers de la médaille : des parents qui ne veulent renoncer à rien ou qui préfèrent s'épanouir professionnellement. Ou encore des parents - cela existe aussi - qui cherchent à obtenir plus de liberté et de temps libre pour eux-mêmes, plutôt que de s'organiser pour passer plus de temps avec leurs enfants.

Nous ramons tous dans le même bateau parce que nous devons le faire - mais sans être convaincus que c'est la bonne voie. Muriel

«Certains parents se rendent la tâche trop facile», estime Estelle, qui n'est pas la seule à faire cette remarque. Les enseignantes observent comment les parents se déchargent de plus en plus de leurs responsabilités sur les enseignants et les éducateurs et ferment les yeux sur les problèmes, «parce que sinon ils devraient agir et faire quelque chose».

Les enseignants et les éducateurs passent parfois plus de temps avec les enfants que leurs parents. Ils perçoivent sans filtre leur tristesse et leur souffrance, mais ne peuvent pas faire grand-chose si les parents ne prennent pas les remarques au sérieux et ignorent les conseils. «Nous faisons partie d'un ensemble et ne pouvons pas vraiment changer la situation», estime Estelle. «Nous ramons tous dans le bateau parce que nous devons le faire - mais sans être convaincus que c'est la bonne voie», ajoute Muriel, persuadée que 90% des enseignants n'apprécient pas cette évolution. «On s'énerve tous les jours dans la cour de récréation, mais on participe à cela.»

Est-il possible de freiner ou d'inverser cette évolution ?

Une profonde résignation se dégage des paroles des enseignantes. Toute une société doit-elle accepter cette évolution en haussant les épaules? Est-il possible de freiner ou d'inverser une telle évolution? Un silence s'installe un moment autour de la table. «Il faudrait d'abord qu'il y ait une prise de conscience du fait que nous avons un problème», estime Claudine. «En tant que pédagogues, nous nous sommes à la dérive et nous pouvons décrire la situation. Mais la majeure partie de la société n'est pas du tout consciente de ce qui se passe et de la direction que nous prenons.»

L'État fait des campagnes d'information sur les risques de la route ou les conséquences du tabagisme. Pourquoi pas aussi dans le domaine de l'éducation des enfants ? Claudine

«Nous devons - la politique peut peut-être y parvenir - inciter les gens à s'occuper davantage de leurs enfants», dit Muriel. «Les parents qui s'occupent de leurs enfants à la maison devraient être soutenus financièrement, tout comme l'Etat soutient les maisons relais. Ou bien on soutient les parents en temps, en leur demandant de travailler moins».

Il faudrait donner la parole aux experts - psychologues, psychiatres, pédiatres - pour éclairer les parents. «L'État fait des campagnes d'information sur les risques routiers ou les conséquences du tabagisme. Pourquoi pas aussi dans le domaine de l'éducation des enfants ?», estime Nicole.

Il n'y a pas de pression pour changer les choses. Tout fonctionne d'une manière ou d'une autre. Et tant que tout fonctionne et que tout est gratuit, personne ne se pose de questions. Nicole

Mais les femmes doutent qu'un changement de mentalité puisse réussir, «parce que tout est si simple. Il n'y a pas de pression pour changer quelque chose. Tout fonctionne d'une manière ou d'une autre, et tant que tout fonctionne et que tout est gratuit, personne ne se pose de questions», dit Nicole. Même sur le plan politique, il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit, «tant que la situation arrange bien le grand public».

Si tant de professionnels de l'éducation et de l'accueil se soucient du bien-être des enfants, pourquoi le secteur ne bouge-t-il pas ? De nouveau, des regards résignés. «Par commodité», dit Estelle. «Les enseignants et les éducateurs sont eux-mêmes dépassés et souvent à la limite du supportable», dit Nicole. En outre, ils ont l'impression que les plaintes et les appels à l'aide ne sont pas relayés par les directions régionales. «Elles se dérobent, probablement parce qu'elles ont peur du ministère et veulent faire bonne figure.»

Le problème n'est pas traité à la racine

Les enseignantes sont unanimes : la forêt brûle. L'incendie est un peu circonscrit, mais pas éteint, «parce que le problème n'est pas traité à la racine», dit Nicole. Les avertissements ne seraient pas pris au sérieux. "Mais si nous sommes honnêtes : tout le monde sait que de nombreux enfants ne vont pas bien. Les enseignants le savent, les éducateurs le savent. Les parents le savent aussi en partie, mais beaucoup font semblant de ne pas voir. Parce que c'est plus facile. Ils préfèrent fermer les yeux, sinon ils devraient changer quelque chose. La politique doit aussi le comprendre".

*Les prénoms ont été modifiés par la rédaction

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction : Pascal Mittelberger.

