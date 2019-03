Ce mardi matin,Pierre Gramegna (DP), ministre des Finances, dévoile les orientations budgétaires du gouvernement à la Chambre des députés. Pourquoi cette présentation intervient-elle si tard? Quelles annonces sont très attendues? Quel chiffre est dans le collimateur?

Tout comprendre sur la présentation du budget 2019

Le dépôt et la présentation du budget de l'Etat est toujours un moment-clef pour le gouvernement en place puisqu'il met au jour sa capacité à prévoir et gérer les finances publiques tout en transposant, dans les faits, la politique annoncée. Le budget étatique 2019 est d'autant plus attendu qu'il est le premier d'une nouvelle législature (2018-2023) conduite par la coalition DP-LSAP et celui qui formalisera, pour la première fois en chiffres, les nouvelles mesures phares annoncées dans le nouvel accord de coalition de 246 pages présenté et signé par les trois partenaires de la coalition début décembre 2018.

La présentation du budget est cette fois tardive et suscite de vraies attentes:



Un budget 2019 repoussé de quatre mois

D'ordinaire, le gouvernement présente toujours le budget de l'année à venir le deuxième mardi d'octobre. Comme le 14 octobre 2018, le pouls du Luxembourg a battu au rythme des élections législatives, le gouvernement sortant du Premier ministre Xavier Bettel, n'a pas préparé le budget 2019.



En année électorale, une disposition législative permet au gouvernement nouvellement élu, de prolonger de quatre mois le budget de l'année finissante: ce sont les «douzièmes provisoires».



Il s'agit d'une sorte de relance artificielle qui autorise le gouvernement à effectuer certaines dépenses et à recouvrer les impôts. Le projet de loi (n°7387) des «douzièmes provisoires» valables de janvier à avril 2019, avait été voté par le parlement juste avant Noël, le 18 décembre 2018. Le nouveau budget pouvait, du coup, attendre quatre mois.



Un «timing sportif»



Le projet de loi (n°7450) portant sur le budget de l'Etat 2019 dont les chiffres seront présentés ce mardi par Pierre Gramegna devra, par conséquent, être validé par les députés avant fin avril. Dans moins de deux mois.



Une fois présenté dans ses grandes lignes, le budget 2019 sera décortiqué par les chambres professionnelles, le Conseil d'Etat et d'autres institutions qui rendront leur avis d'ici la mi-avril. Les députés membres de la commission des Finances et du Budget démarrent les travaux dès ce mardi après-midi. Ils vont avoir toute cette semaine des échanges de vues avec le ministre, le directeur de l'Inspection générale des finances, des représentants des Contributions directes, des Douanes et accises, etc.



Les partis politiques réagiront brièvement à chaud ce mardi matin après la présentation mais les débats politiques n'auront vraisemblablement lieu qu'après les vacances scolaires de Pâques, le mardi 23 avril sans doute. De sorte que le budget 2019 devrait être voté vers le 25 avril. Il doit entrer en vigueur le 1er mai. Le rapporteur de ce budget, le député libéral André Bauler, parlait déjà d'un «timing sportif» à la mi-janvier quand la date de ce dépôt du budget n'était pas encore connue.



Les annonces les plus attendues

Lors de cette présentation du budget 2019, Pierre Gramegna est surtout attendu au tournant du chapitre de la gratuité des transports en commun. La grande question étant: combien ça coûtera? La mesure-phare de la coalition reconduite qui doit entrer en vigueur dans moins d'un an et qui permettra à chacun de prendre bus, tram et trains gratuitement, devrait coûter 41 millions d'euros par an à l'Etat luxembourgeois.



«Tous les contribuables participeront au financement de cette mesure via leurs impôts comme c'est déjà le cas pour les routes par exemple», avait expliqué le 21 janvier François Bausch, ministre de la Mobilité. Le montant exact de la facture calculé par les experts est très attendu par le contribuable.



Autre mesure annoncée dans l'accord de coalition mais non encore chiffrée: la gratuité de l'accueil des enfants dans les maisons-relais. On peut aussi se demander quel sera le coût de la digitalisation des démarches administratives ou combien rapportera à l'Etat la taxation supplémentaire du litre de diesel ou d'essence annoncée, mais pas encore chiffrée, par le nouveau ministre à l'Energie, début décembre?



Le chiffre de la dette publique scruté de près

Le montant de la dette publique sera scruté à la loupe par les députés de l'opposition. Lors de sa présentation l'an passé, le ministre des Finances avait expliqué que la dette publique -dans le collimateur au Luxembourg depuis la crise de 2008 - continuerait de figurer parmi les plus faibles en Europe.



Théoriquement elle devait s'établir à 22,7% du PIB selon le budget prévisionnel 2018. Dans la zone euro, la dette publique s'élève en moyenne à 89,5%. Le gouvernement veut la maintenir sous la barre des 30% du PIB. Mais les comptes du budget rectifié de 2018 ne sont pas encore sur la table.



Fait est qu'en chiffres absolus, la dette publique du Luxembourg n'a cessé de grimper toutes ces dernières années. S'élevant à 11,013 milliards d'euros en 2013, elle était de 12,811 milliards en 2017 et devait grimper à 13,873 milliards d'euros en 2018. Soit un milliard d'euros de dettes en plus en un an. Reste à savoir si la tendance baissière de la dette publique luxembourgeoise annoncée pour la période 2018-2021, se confirme bien ou pas.