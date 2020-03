Dans le cadre de l'expansion du coronavirus au pays, le ministère de l'Éducation nationale a décidé la suppression avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre de tous les voyages et excursions prévus par les écoles et lycées. Ce faisant, le Luxembourg s'aligne sur son voisin français.

Tous les voyages scolaires annulés avec effet immédiat

Jean-François COLIN

S'il était déjà acté que tous les établissements scolaires resteront fermés jusqu'au 19 avril, Claude Meisch (DP), le ministre de l'Éducation nationale franchit ce jeudi un pas supplémentaire. Le ministre DP déclare que «tous les voyages et excursions scolaires sont annulés avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre», en réponse à une question posée par les députés Martine Hansen et Jean-Marie Halsdorf (CSV).

Sur la question du remboursement des frais, Claude Meisch n'est pas en mesure d'«apporter une réponse générale». Le ministre de l'Éducation nationale se borne à dire que «pour chaque cas, il est renvoyé aux clauses du contrat entre l'organisateur et le prestataire.»