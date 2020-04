Tous les séniors dépistés en maison de retraite

Environ 10.000 kits de dépistage du coronavirus vont être envoyés dans les maisons de retraite et de soins infirmiers du Luxembourg dans les prochains jours

(pj avec Jacques Ganser) Près de 6.000 résidents de maisons de retraite et de soins infirmiers et 4.000 membres du personnel infirmier et de soins vont être systématiquement testés au covid-19 dans les jours à venir. Ainsi, le laboratoire national de santé (LNS) travaille-t-il actuellement à la préparation logistique de cette campagne. Selon le Dr Françoise Berthet, chef adjointe de l'autorité sanitaire, il s'agit par cette opération d'obtenir un aperçu général de la situation actuelle de la population séniore plus particulièrement sensible à l'épidémie.

Des seniors sous bonne garde La situation dans les maisons de retraite et de soins est sous contrôle estime ce jeudi Corinne Cahen (DP). La ministre de la Famille et de l'Intégration a toutefois révélé que 99 cas de covid-19 étaient recensés dans ces établissements.

«Il y a eu des informations alarmantes dans certaines zones, ne cache pas la spécialiste. Cependant, la situation au Luxembourg avec 17 maisons affectées et un total de 170 personnes infectées est plutôt correcte.» Quant aux décès de pensionnés en lien avec l'épidémie, ils sont largement intervenus à l'hôpital après une prise en charge des patients. A ce titre, le ministère de la Santé estime que l'âge médian des décédés par l'infection pulmonaire est de 85 ans.



Si la France vient d'annoncer un pas en ce sens, il n'est actuellement pas question d'ouvrir les maisons de retraite et de soins aux visiteurs. Cependant, après le dépistage, qui devrait commencer en milieu de la semaine, du personnel médical supplémentaire sera admis dans les établissements. «Nous pensons principalement aux kinésithérapeutes qui peuvent mettre en œuvre les thérapies d'exercices nécessaires à la santé physique des personnes âgées», s'avance le Dr Berthet.

