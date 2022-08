Le ralentissement de l'épidémie de covid-19 s'est confirmé au Luxembourg pendant de la semaine du 15 au 21 août, lors de laquelle 751 personnes ont été testées positives.

Pandémie de covid-19 au Luxembourg

Tous les indicateurs épidémiques sont en baisse

Laura BANNIER Le ralentissement de l'épidémie de covid-19 s'est confirmé au Luxembourg pendant de la semaine du 15 au 21 août, lors de laquelle 751 personnes ont été testées positives.

Alors que le Luxembourg, à l'instar de ses voisins européens, se prépare à l'arrivée d'une nouvelle vague à l'automne, pour le moment, les indicateurs épidémiques sont au vert. Ou plutôt, ils le deviennent. La semaine dernière, la tendance était une nouvelle fois à la décrue, tant au niveau des cas positifs qu'à celui des décès, puisque le covid-19 n'a fait aucune victime, indique le ministère de la Santé dans sa rétrospective hebdomadaire.

Les personnes testées positives au coronavirus entre le 15 et le 21 août sont ainsi au nombre de 751. C'est nettement moins que lors de la semaine du 1er au 7 août, date de la dernière rétrospective, qui faisait part de 1.310 contaminations. À noter que les tests PCR effectués ont également diminué, pour s'établir à 4.709 au cours de la semaine. Le taux de positivité est quant à lui passé de 17,47% à 15,95%.

La baisse de l'activité épidémique se ressent clairement du côté du nombre d'infections actives. Ce dernier a baissé de 2.560 au 14 août, à 1.972 en date du 21 août. Logiquement, le nombre de personnes guéries après avoir été contaminées par le covid-19, est, lui, passé de 281.451 à 282.790 personnes rétablies.

Neuf admissions dans les hôpitaux

Durant cette même semaine, le taux d'incidence s'est établi à 116 cas pour 100.000 habitants. Contrairement à la période de référence précédente, il est en diminution dans toutes les tranches d'âge, et plus particulièrement chez les 60-74 ans (-32%), suivi par les 15-29 ans (-20%). Le taux d'incidence le plus haut est enregistré chez les 30-44 ans avec 215 cas pour 100.000 habitants, tandis que le plus bas est enregistré chez les tout-petits, les 0-14 ans avec 81 cas.

Les hôpitaux luxembourgeois ont de leur côté admis neuf nouveaux patients positifs au covid-19, contre douze la semaine précédente, dans les unités de soins normaux. Un seul patient a été pris en charge en soins intensifs. La moyenne d'âge des hospitalisés est de 59 ans, tandis que celle des patients testés positifs s'établit à 44,1 ans.

La campagne de vaccination se poursuit au Luxembourg. Ainsi, du 15 au 21 août, 1.579 doses ont été injectées, dont 20 premières doses, 28 deuxièmes doses, 146 premières doses complémentaires, 1.372 secondes doses supplémentaires et enfin 13 troisièmes doses complémentaires. Au total, 1.289.869 vaccins anti-covid ont donc été administrés dans le pays en date du 22 août. Avec 474.495 personnes présentant un schéma vaccinal complet, le taux de vaccination des 5 ans et plus s'établit à 79%.



A noter que le «Impfbus» continue sa tournée afin de proposer une vaccination sans rendez-vous. Les personnes intéressées et éligibles doivent seulement se munir de leur carte d'identité et de leur carte CNS pour pouvoir profiter de cette initiative du ministère de la Santé. Les prochains passages sont prévus ce jeudi 25 août, à Grevenmacher et Mersch, et le 26 août à Luxembourg-Ville et Mersch. Les prochains passages du bus seront communiqués sur le site officiel.

