La nouvelle année approche et ceux qui feront l'effort d'anticiper la pose de leurs jours de repos dès maintenant pourront multiplier les périodes chômées tout au long de l'année.

Luxembourg 4 min.

Tous les bons plans du calendrier 2020

Sandra SCHMIT La nouvelle année approche et ceux qui feront l'effort d'anticiper la pose de leurs jours de repos dès maintenant pourront multiplier les périodes chômées tout au long de l'année.

Mercredi, les gens du monde entier fêteront le Nouvel An. Si votre bonne résolution est de profiter d'un maximum de temps libre, vous pouvez mettre le premier jour férié de l'année à profit pour planifier vos jours de récupération intelligemment.

Bettel «pas chaud-chaud» pour un douzième jour férié En visite à Nancy ce week-end, le Premier ministre s'est officiellement opposé à l'idée de faire de la fête de Saint-Nicolas un nouveau jour non travaillé au Luxembourg.

En effet, les ponts seront rares en 2020. Sur les onze jours fériés au Luxembourg, seuls trois offrent cette possibilité : le jour de l'An, l'Ascension et la fête nationale. Pour autant, tout le monde pourra se reposer, la nouvelle année offrant quatre week-ends prolongés.

1er janvier : Nouvel An

Comme d'habitude, le Nouvel An commence par un jour férié. Ceux qui ont prévu le coup en posant le jeudi et le vendredi commenceront l'année avec une pause de cinq jours. Attention : la prochaine possibilité de long week-end se fera attendre plus de trois mois.

«Il n'y a pas de raison de supprimer le congé collectif» A compter de ce vendredi 26 juillet, près de 98% des salariés du BTP bénéficieront de trois semaines de vacances. Pour le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics, la mesure s'avère aussi bonne pour les personnels que les entreprises.

13 avril : lundi de Pâques

Ce n'est en effet qu'à Pâques que les salariés du pays auront la joie de voir leur week-end se prolonger avec le lundi de Pâques. Contrairement au dimanche de Pâques, ce jour-ci permettra aux travailleurs de souffler avec une semaine allégée de 24 heures. Un plaisir qui se reproduira peu de temps après.

1er mai : fête du travail

Même pas trois semaines plus tard, pour être précis, les travailleurs auront à nouveau le sourire. En 2020, le 1er mai tombera un vendredi. Nul besoin donc de poser de congés supplémentaires pour profiter de quelques jours de repos consécutifs en mémoire du mouvement ouvrier de la fin du XIXème siècle.

9 mai : journée de l'Europe

Les deux jours de congé supplémentaires validés C'est un vote unanime: les 60 députés de la Chambre ont confirmé, mercredi après-midi, l'introduction d'un jour férié et d'un congé supplémentaire au Luxembourg, à compter de cette année 2019.

Heureusement que les Luxembourgeois ne se sont pas encore habitués à la nouvelle journée libre qui leur a été accordée pour la première fois cette année. La Journée de l'Europe, qui célèbre la Déclaration Schuman du 9 mai 1050, aura malheureusement lieu un samedi. Et comme le Code du travail considère le samedi comme un jour ouvrable, un employeur n'est pas tenu de rendre des heures à ses employés en compensation d'un jour férié «perdu». En 2021, en revanche, le nouveau congé tombera un dimanche et pourra donc être récupéré.

21 mai : jour de l'Ascension

Les amateurs de ponts attendent tous les ans avec impatience l'Ascension, ce congé ayant toujours lieu un jeudi. Un seul jour de congé peut permettre aux employés d'entamer leur week-end dès le mercredi soir. Ceux qui n'en ont plus en stock pourront profiter d'une pause qui allégera leur semaine.

1er juin : lundi de Pentecôte

Saint-Nicolas reprend les rênes après Noël A trois jours de son terme, la pétition en faveur de l'instauration du 6 décembre comme nouveau jour férié a récolté 4.045 signatures. Il manque donc encore près d'un demi-millier de soutiens pour que les parlementaires discutent de cette idée.

Pour rendre la Pentecôte encore plus agréable, un week-end étendu est au programme. Et cela sans poser un seul jour de congé. Pour les plus gourmands qui veulent profiter de neuf jours de repos consécutifs à peu de frais, quatre jours de congés posés après le lundi férié feront l'affaire.

23 juin : fête nationale

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de pouvoir se prévoir un nouveau pont. Une vingtaine de jours après la Pentecôte, la fête nationale tombera en effet un mardi. En prenant votre lundi, vous pourrez profiter de la célébration officielle de l'anniversaire du Grand-Duc en toute tranquillité.

15 août : journée de l'Assomption

Si l'Assomption a permis à de nombreux salariés de profiter d'un pont en 2019, ce jour férié aura lieu un samedi, en 2020. Encore une occasion ratée pour de nombreux travailleurs.

1er novembre : la Toussaint

Polémique sur les futurs congé parental et temps partiel La question de l'équilibre vie familiale et vie professionnelle revient sur le devant de la scène. Evoquées ce vendredi par le député Max Hahn, deux nouvelles «formules» gouvernementales ont suscité un vif échange entre patronat et ministre de la Famille, en coulisses.

Si ce jour chômé est prévu un dimanche, en 2020, les salariés pourront néanmoins en profiter à un autre moment. En effet, un congé à titre de compensation leur est accordé en vertu du Code du Travail. Une journée qui doit être posée dans les trois mois suivant le jour férié prévu initialement.

25 et 26 décembre : Noël

En 2020, le jour de Noël tombera un vendredi, et le 26 décembre un samedi. Pour les personnes qui travailleront en ce dernier mois de l'année, l'avant-dernière semaine sera donc allégée. Un douzième mois qui pourrait même se transformer en début de vacances, avec quelques jours de congé savamment placés.

Bonus : le Nouvel An 2021

Quiconque veut éviter les erreurs de l'an passé prévoira quatre jours de congé pour la toute dernière semaine de l'année. Dans ce scénario, vous pourrez dire au revoir à vos collègues la veille de Noël et ne les revoir que dix jours plus tard.