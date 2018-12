Dans son discours en cette veille de Noël, le grand-duc Henri en appelle au sens des responsabilités de chacun, à l'heure où le monde doit faire face à des défis majeurs.

Luxembourg 1 3 min.

«Tous les acteurs internationaux doivent être conscients de leurs responsabilités»

Anne FOURNEY Dans son discours en cette veille de Noël, le grand-duc Henri en appelle au sens des responsabilités de chacun, à l'heure où le monde doit faire face à des défis majeurs.

Dans son discours annuel prononcé en cette veille de Noël, le grand-duc Henri fait allusion à la commémoration récente de l'Armistice de 1918. Il rappelle les temps sombres qui ont aussi succédé à cette guerre en évoquant la création de la Société des Nations, prédécesseur de l'Organisation des Nations Unies.

Le Grand-Duc insiste aussi sur l'importance de la cohésion à l'heure où l'Europe et le monde traversent à nouveau des temps troublés, que ce soit face à l'urgence climatique, au défi migratoire et aux changements dans le paysage politique des pays voisins comme au Luxembourg.

«Après quatre années d'une guerre effrayante qui a coûté la vie à près de 20 millions de gens, arriva enfin le moment où les armes se sont tues. Mais le monde était en train de changer. Le "leadership" de l'Europe fut dès lors remis en cause. Et le combat pour le maintien de la paix fut hélas rapidement perdu: vingt ans plus tard, une nouvelle guerre mondiale éclatait. Et si la fin de la Première Guerre mondiale est, jusqu'à présent, de la plus grande importance, c'est parce qu'elle a marqué le début d'une nouvelle ère. Je parle d'un travail commun entre les Etats et les nations.

Un nouveau système a dû être mis en place:

avec des règles que toutes les nations, grandes ou petites, se sont engagées à respecter sur un pied d'égalité,



avec des organisations internationales, au sein desquelles les Etats travaillent ensemble.»



Il est bon de se rappeler l'utilité des organisations internationales et des institutions qui permettent aux pays une meilleure coopération de part et d'autre des frontières, insiste le Grand-Duc.

«Notre diplomatie luxembourgeoise s'engage depuis des siècles pour le respect du droit international et l'amélioration de la coopération multilatérale. Elle est aussi réputée pour cela. J'ai pu le constater personnellement lors de la COP24 à Katowice. Nous pouvons nous servir de ces outils et institutions qui sont à notre disposition. Ils ont fait leurs preuves et donné des résultats, même si des améliorations sont encore à envisager.»

En abordant les grands défis actuels que sont l'urgence climatique et migratoire, le chef de l'Etat fait appel au sens des responsabilités de chacun: «A une époque imprégnée d'un égoïsme national, tous les acteurs internationaux doivent être conscients de leurs responsabilités. Nous n'avons qu'une planète, avec des défis qui nous concernent tous d'une manière ou d'une autre.»

Comme il ne manque jamais de le souligner, le grand-duc Henri a rappelé le bon-vivre ensemble dans la société luxembourgeoise où, à nouveau, une coalition est née suite aux dernières élections, dont l'accord tripartite n'a pas été remis en cause.

Il remercie les «non-Luxembourgeois qui résident ou qui travaillent dans notre pays pour leur contribution précieuse à notre société. La cohésion économique mais aussi la cohésion sociale de notre pays sont des atouts qu'il nous appartient de défendre à tout prix. Ils sont au cœur de notre projet et de notre réussite. C'est notre bien commun à tous.»

Le Grand-Duc salue les acteurs de la société luxembourgeoise qui s'impliquent ici ou ailleurs pour aider ceux qui sont dans l'urgence. Il rappelle aussi l'engagement de la Grande-Duchesse pour lutter contre toute forme de violence sexuelle, dont souffrent notamment des victimes de guerre. Il évoque aussitôt la venue au printemps prochain des prix Nobel de la paix sur le sol luxembourgeois.

Son discours s'achève avec une pensée spéciale pour ceux qui souffrent de maladie ou de solitude en cette période de Noël.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.