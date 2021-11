Mi-décembre, chaque ménage du Luxembourg recevra mi-décembre un bon pour cinq tests rapides. Le but que chacun n'hésite pas à se contrôler avant les repas de famille, histoire d'éviter les clusters post-réveillon.

Tournée générale de tests pour sauver Noël

Oui, c'est cadeau! Et non, ce n'est ni saint-Nicolas, ni le Père Noël qui régaleront. Après avoir très largement distribué des millions de masques, proposé des poignées de tests aux restaurateurs ou des auto-tests aux scolaires et à leur famille depuis des mois, voilà le gouvernement luxembourgeois qui s'apprête à sortir un nouveau cadeau de sa hotte. Un cadeau utile individuellement et -surtout- salutaire pour la collectivité. Car en annonçant, lundi, l'envoi à chaque foyer d'un bon pour cinq tests rapides, l'Etat entend surtout protéger le pays de tout rebond ingérable des infections en pleine période de fêtes.

C'est malin donc. Après une «Semaine de la vaccination» (du 6 au 12 décembre), les jours suivants devraient ainsi voir chaque résident ne pas hésiter à vérifier si le maudit virus ne l'a pas atteint. Un Large scale testing mais à la maison en quelque sorte. «Ce sera comme jeter un filet géant sur le pays», a commenté la ministre de la Santé à l'heure de présenter cette mesure jusque-là jamais tentée.

Paulette Lenert (LSAP) espère ainsi que le plus grand nombre de cas covid+ seront pris dans les mailles, et placés préventivement à l'écart des retrouvailles autour du sapin.

Car oui, au-delà du cadeau, le but premier reste bien de «rompre à la base le déclenchement de possibles chaînes de contamination». La ministre de la Santé ne le cache pas, il serait périlleux de baisser la garde à la veille des fêtes. Des festivités de fin décembre qui, l'an dernier, avait été gâchées par un confinement-bis. Une expérience suffisamment désagréable pour que chacun ait à cœur de vivre cette fois pleinement ces congés d'hiver, «mais sans faire peser de risques d'encombrement à l'hôpital».

Car si, pour l'heure, le gouvernement n'a pas pris de mesures restrictives aussi fortes que ses voisins belges ou français, le Luxembourg marche sur un fil. Fin et instable comme le virus et ses variants. Mais si l'initiative est suivie à la lettre, nul doute que le pays pourra passer Noël et le Nouvel an l'esprit un peu plus tranquille.

En plus, d'ici là, le standard du Contact tracing aura été conforté en effectifs et sera en capacité d'assurer le suivi des cas positifs ou des personnes ayant pu approcher un sujet infecté par le covid-19. Un virus qui, à ce jour, a causé 89.010 infections et 874 décès.

