Le palais grand-ducal couronné de succès

La résidence de leurs altesses royales a fait le plein de visiteurs cet été encore. Certes avec des jauges plus réduites qu'à l'accoutumée, mais visiblement toujours avec la même attirance pour les fastes de la demeure.

(pj avec Henrique DE BURGO ) Pas la peine de revenir sur les causes de cet été «touristiquement maussade» : un rayon de covid, des gouttes de mauvais temps ont suffi à freiner les élans des visiteurs pour les principaux sites du Grand-Duché. Le ministère de Lex Delles espérait 2,4 millions de touristes, le bilan final de la saison estivale dira bientôt ce qu'il en a été. Une chose est sûre : à Luxembourg-Ville, le palais grand-ducal a fait le plein : 3.266 curieux pour 333 visites guidées organisées!

Bien des lieux ne pourront pas prétendre à un tel taux de remplissage puisque, entre le 14 juillet et le 1er septembre, 98% des places disponibles ont été réservées auprès du Luxembourg City Tourism Office. Une consolation pour le LCTO qui, en 2020, plafonnait plutôt à 90% de remplissage des listes d'inscription pour cette visite.

Mais il faut croire que la demande en renseignements pour savoir quoi voir et que faire au Luxembourg était forte durant cet été. En effet, les locaux du LCTO ont battu leur record de fréquentation, en août. Place Guillaume II, et malgré les travaux de réaménagement des lieux, pas moins de 11.350 touristes se sont présentés au guichet de l'office de tourisme ce mois-là. Soit 73% de plus que l'an dernier à la même période. Les Hollandais étant les plus nombreux à venir chercher documentations et renseignements.

