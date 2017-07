770 euros, c'est en moyenne ce que chaque résident luxembourgeois a dépensé en 2016 pour le tourisme de loisirs.

Par rapport à 2015, les dépenses ont augmenté de 20 euros en moyenne par personne. Les dépenses, par personne et par voyage, s'échelonnent de 416 euros pour un voyage au Benelux à 1.982 euros pour un voyage lointain.



La dépense moyenne pour un voyage, incluant toutes les dépenses pour, environ 3 personnes (2,8) est de 1.755 euros. Les frais d’hébergement et de restauration sont les plus importants (31% et 30%). La part des coûts de transport s’élève à 26%. Elle passe à 40% pour les voyages lointains.

En 2016, 390.000 (sur un total de 481.000) résidents âgés de 15 ans et plus ont entrepris au moins un voyage incluant au moins une nuitée. Les trois quarts de la population ont effectué au moins un séjour d'au moins 5 jours (4 nuits 76%). 5% n’ont réalisé que de courts séjours (de 3 nuits maximum).



Malgré cette intensité de voyages très élevée, on compte 91 000 résidents (19%) qui n’ont pas voyagé en 2016. La plus grande partie parmi eux n’indique pas de raisons particulières. Les raisons concrètes les plus souvent citées sont les contraintes familiales (20%), les raisons de santé (20%) et les contraintes financières (15%). Souvent cela est dû à une combinaison de facteurs.



Un tiers des séjours en France et en Allemagne

En 2016, les résidents ont effectué 1,4 million de séjours touristiques, soit un peu moins de 4 voyages par personne (3,6). La grande majorité des voyages (92%) a pour destination un pays du continent européen.



La France et l’Allemagne arrivent en tête avec chacune 18%. Suivent l’Espagne, l’Italie et le Portugal avec 7 à 8% des voyageurs pour chaque destination. En 2016, les personnes enquêtées ont passé 10,2 millions de nuitées en voyages.



La France reste en tête avec 1,8 million suivie du Portugal et de l’Espagne avec respectivement 1,2 et 1,1 million de nuitées et de l’Allemagne (0,9 million).



Les changements dans le classement sont dus au fait que les voyageurs à destination de l’Espagne et du Portugal partent pour de plus longs séjours que ceux qui partent vers l’Allemagne.

Parmi les destinations hors Europe (8% du total), l’Asie mène la danse (surtout la Thaïlande, les Émirats arabes unis et la Chine), devant l’Afrique (surtout le Maroc et la Tunisie).



