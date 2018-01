(ChB) - Depuis 1998, le STATEC s'intéresse aux voyages de loisirs et d'affaires des résidents. Alors que l'enquête Tourisme célèbre ses 20 ans, l'institut national de statistiques relève quelques faits marquants de cette période.

STATEC

D'abord, le fait que le montant alloué aux voyages de loisirs a triplé, passant de 320 millions à plus d'un milliard d'euros! Les raisons sont multiples.

Parmi elles, il y a la croissance de la population, l'augmentation de la part des voyageurs et du nombre de séjours, le recours plus important à l'avion et à l'hôtel et enfin, l'inflation.



Destination numéro un: la France

La France reste la destination préférée des Luxembourgeois: il y a 20 ans, 51% des résidents y effectuaient un séjour dans l'année, ils sont 63% aujourd'hui. Avec l'augmentation du nombre de séjours, l’Allemagne aussi est devenue incontournable.

Côté transport, malgré un léger recul au fil des années, la voiture reste utilisée dans un voyage sur deux (52%), suivie par l’avion (37%), le train et le bus (10%).

Les agences de voyages, grandes perdantes

De plus en plus de réservations sont effectuées directement auprès des prestataires: celles-ci concernent aujourd'hui 61% des voyages contre 38% à l’époque. Les agences de voyages n'organisent plus que 16% des voyages (il y a 20 ans, c’était le double).

Depuis 1997, l'hôtel reste le mode d'hébergement préféré des résidents, passant de 49 à 55% en 20 ans.

Les voyageurs d'affaires dépensent beaucoup

Les voyageurs d'affaires dépensent 317 euros par nuitée, soit le double de la moyenne européenne! Dans aucun autre pays, les résidents ne dépensent plus pour une nuitée. Une raison pour expliquer ce phénomène est peut-être que les voyageurs d'affaires luxembourgeois partent plus souvent hors Europe.

Parmi les actifs, la fréquence de voyage professionnel s’élève à 28% en 2012-2016: en d'autres termes, plus d'une personne sur quatre ayant un emploi a fait un déplacement professionnel avec nuitée(s) sur cette période.

Plus de femmes en voyage d'affaires

Le tourisme professionnel se féminise également: en 2016, 35% des hommes en activité ont effectué au moins un voyage d’affaires contre 19% des femmes en activité.

Néanmoins, sur 20 ans, la part des femmes ayant fait un déplacement professionnel a augmenté de 111%, celle des hommes de 84%.

Le 4e volet de l'enquête Tourisme vient d'être lancé par le STATEC. Les personnes retenues pour faire partie de l'échantillon représentatif reçoivent une lettre d’invitation officielle pour participer. Les questions portent sur les voyages et excursions effectués par les résidents au cours du dernier trimestre.