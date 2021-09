Comment ça, vous n'avez pas encore utilisé la réduction de 50€ offerte par le ministère du Tourisme pour toute nuitée passée au Luxembourg. Attention, la mesure s'achèvera ce 15 septembre...

Deux semaines encore pour profiter des «bons nuitées»

Patrick JACQUEMOT Comment ça, vous n'avez pas encore utilisé la réduction de 50€ offerte par le ministère du Tourisme pour toute nuitée passée au Luxembourg. Attention, la mesure s'achèvera ce 15 septembre...

103.000 utilisés en février, 123.000 mi-juillet, 131.000 aujourd'hui. Il reste encore 80% des vouchers offrant une réduction pour une nuit passée dans un lieu d'hébergement touristique au Luxembourg. Car, au total, ce sont bien 700.000 bons que le ministère avait pris soin de distribuer aux résidents comme aux frontaliers. Il faut croire que certains ont oublié l'aubaine qui leur était proposée : 50 euros à déduire, c'était tout de même un beau geste. Enfin c'était, non : c'est.

En effet, la mesure encouragée par le ministre Lex Delles (DP) ne prend fin que le 15 septembre. Fini les vacances scolaires, donc adieu les bons ''Vakanz Doheem'' déjà prolongés à plusieurs reprises. Et afin de booster les réservations de dernière minute dans les campings du Grand-Duché, les hôtels, les auberges de jeunesse et autres gîtes, l'administration est prête à réimprimer un bon pour les bénéficiaires ayant égaré leur papier. Il suffit d'adresser une demande à bon50@etat.lu.



Déjà 6,55 millions de reversés

Quand viendra l'heure de tirer le bilan de cette opération, initiée dans le cadre du soutien au secteur Tourisme mis à mal par le covid, nul doute que les conclusions seront mi-figue mi-raisin. Amertume de n'avoir pu convaincre des charmes nationaux plus d'habitants et de frontaliers de la Grande Région. Satisfaction d'avoir pu tout de même redistribuer quelque 6,55 millions d'euros à plus de 260 structures d'hébergement. Un chiffre qui peut encore monter.

Qui sait, ces deux semaines restantes peuvent être l'occasion d'aller goûter au doux repos offert par l'un des 90 campings du pays. Ces derniers n'ont pas eu la vie facile (entre inondations de la mi-juillet et météo maussade), c'est l'occasion de les soutenir. Tout comme le covid a pu nuire à la fréquentation des auberges et hôtels luxembourgeois privés d'une grande partie de la clientèle qui en assurait le remplissage des chambres lors des étés précédents. Là aussi, la ristourne de 50€ peut-être une bonne raison pour réserver un couchage, en semaine ou le weekend.

Là aussi, il faudra voir en fin de saison si l'attente de 2,4 millions de visiteurs a pu être atteinte. Mais à constater le calme des rues de la capitale et des principaux sites d'intérêt ces dernières semaines, le doute est permis.





