Le ministre du Tourisme Lex Delles a fait le point sur l'avancement de la stratégie touristique luxembourgeoise. Il a aussi lancé l'édition 2023 de «Lëtzebuerg, dat ass Vakanz!». Celle-ci se focalise sur l'«Aktivtourismus», c’est-à-dire sur le tourisme actif.

Tourisme au Luxembourg: «Nous nous attendons à une année record en 2023»

Pour les premiers mois de 2023, les recherches d'hôtels au Luxembourg ont augmenté de 24% par rapport à 2022 selon Luxembourg for Tourism. Elles se situent presque au même niveau qu'en 2019, avant la pandémie. Dans ces conditions, «la saison touristique 2023 s'annonce prometteuse», affirme le ministre du Tourisme, Lex Delles (DP). «Nous nous attendons à une année record en 2023», renchérit-il.

Les enquêtes menées par Luxembourg for Tourism montrent malgré tout un changement de comportement des touristes. Par souci d’économie, ces derniers réduiraient leur durée de séjour, sans pour autant dépenser moins d’argent en expériences, activités et visites. Cette possibilité «pourrait avoir un effet positif sur la destination Luxembourg» selon le ministre. D’autant plus que, toujours selon Luxembourg for Tourism, 59% des Européens prévoient d'effectuer au moins deux voyages de loisirs au cours des six prochains mois.

Une édition qui veut mettre l'accent sur le tourisme actif

Cette année, l’opération «Lëtzebuerg, dat ass Vakanz!» est consacrée à l’«Aktivtourismus». L’objectif est de «développer les effets positifs du tourisme actif» par le biais de la nouvelle stratégie touristique déployée l’an dernier.

Pour cela, le pays souhaite appuyer sur le vélo, la randonnée et le tourisme de mémoire. «Il faut mettre l’accent sur la qualité de nos parcours pédestres», affirme Lex Delles, tout en faisant référence aux distinctions obtenues par le Luxembourg en la matière. L’office régional de tourisme Éislek s’est par exemple vu remettre le prix «Leading Quality Region - Best of Europe». Dans le centre et le sud du pays, les trois premiers «Guttland Trails» ont quant à eux reçu le label «Leading Quality Day Walks-Best of Europe».

Un renforcement de l'économie

«Ce tourisme de loisirs permet un développement économique avec les producteurs locaux», souligne par ailleurs Lex Delles. « Il faut développer la qualité des produits à offrir car le touriste veut voir des choses spéciales au Luxembourg et non pas des choses qu’on peut voir partout ailleurs», conclut-il. L’édition 2023 de «Lëtzebuerg, dat ass Vakanz!» se déroulera, pour la première fois, tout au long de l'année.

