(ChB) - Plus de 29.000 visiteurs ont arpenté les allées du salon Vakanz ce week-end à Luxexpo The Box, soit 6.000 de plus qu'en 2017.

"Vakanz est un travail collectif. Des partenaires et une équipe qui, grâce à leur implication et à leur dévouement, ont présenté pendant 3 jours l’ensemble de l’offre touristique disponible au Luxembourg et, au-delà du salon, ont démontré les valeurs d’accueil et d’échanges du territoire. L’expérience est réussie et je les remercie tous", a déclaré Morgan Gromy, CEO de LuxExpo The Box.

"Nous partons sur d’excellentes bases pour préparer l’édition 2019." Parmi les destinations les plus prisées des Luxembourgeois en 2018: l'Espagne, la Grèce et l'Islande.

Pour les professionnels du secteur, cela montre un certain enthousiasme de la part des consommateurs et le nombre de visiteurs constitue un bon indicateur pour les réservations dans les 3 ou 4 mois à venir.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.