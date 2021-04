Avec une situation sanitaire considérée comme «stable» depuis deux semaines, Xavier Bettel pourrait annoncer mercredi prochain de nouvelles mesures d'assouplissement. A condition toutefois que l'utilisation des tests devienne «une nouvelle routine».

Luxembourg 3 min.

Toujours plus de tests pour «revenir à la normalité»

Si l'allocution de Xavier Bettel (DP), ce vendredi, a pu prendre l'aspect d'un inventaire à la Prévert, alternant entre ouverture d'une nouvelle liste pour les résidents volontaires à l'injection de doses résiduelles, de l'aide luxembourgeoise à venir au profit de l'Inde ou de l'avis positif du Conseil supérieur des maladies infectieuses sur le vaccin Johnson&Johnson, les propos du Premier ministre ont laissé transparaître une teinte d'optimisme. Un optimisme prudent, certes, mais optimisme tout de même.

Nouvelle liste Mise en ligne vendredi, la deuxième possibilité offerte aux résidents de 18 à 54 ans de se faire vacciner via les doses résiduelles suscite l'intérêt. Selon Xavier Bettel, 4.100 volontaires se sont déjà enregistrés, alors que le nombre de doses inutilisées est «minime».

S'il assure qu'il est encore «trop tôt» pour tirer les conclusions des mesures mises en place depuis la mi-avril, le chef du gouvernement a d'ores et déjà fait état de «possibles nouveaux assouplissements dans certains secteurs». A condition toutefois que l'utilisation des tests par tous se généralise. S'ils sont déjà obligatoires pour rendre visite aux personnes résidant dans des maisons de soins et de repos ou pour la pratique de certaines compétitions, leur recours est amené à prendre de l'ampleur dans les semaines à venir.

«Le but est d'arriver à faire faire deux tests par semaine», détaille Paulette Lenert (LSAP) qui indique qu'une commande de 14,5 millions de kits a été passée via l'Union européenne. Si le milieu scolaire a d'ores et déjà adopté cette nouvelle stratégie sanitaire, l'ensemble de la société devra suivre le mouvement «en veillant à ce que tout le monde bénéficie de ce dispositif», précise la ministre de la Santé qui évoque notamment la mise à disposition de kits gratuits aussi bien pour les retraités, les chômeurs que pour les personnes fréquentant les offices sociaux.

Vue comme un élément-clé pour permettre de «revenir à la normalité» mais aussi comme un «bon complément» aux gestes barrières, l'utilisation massive des tests va se traduire par le dépôt d'un projet de loi pour valider la distribution gratuite des kits auprès du plus grand nombre, que ce soit dans les entreprises du secteur privé, au sein de la fonction publique ou auprès des institutions européennes.

A noter qu'en cas de recrudescence du nombre de cas liés à l'effet des variants, le pays dispose d'une «réserve d'urgence» qui permettrait de «faire faire des tests à toute la population sur une semaine» à en croire Paulette Lenert qui s'offre ainsi la possibilité de mener «une opération coup de poing». Les mesures sanitaires courant officiellement jusqu'au 15 mai prochain, de possibles allègements devraient être annoncés mercredi, date de la prochaine allocution du Premier ministre.

Soit la veille de sa vaccination, ce dernier ayant obtenu son rendez-vous «jeudi matin» suite à son enregistrement sur la liste des volontaires à l'injection du vaccin d'AstraZeneca.

