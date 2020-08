La stratégie luxembourgeoise de lutte contre le covid-19 est montrée en exemple et la ministre de la Santé Paulette Lenert a réaffirmé, ce vendredi, les principes qui guident l'action du gouvernement. Dans la lutte contre le virus, il ciblera encore davantage les familles et les secteurs d'activité.

Luxembourg 2 min.

Toujours plus de tests, mais davantage ciblés

La stratégie luxembourgeoise de lutte contre le covid-19 est montrée en exemple et la ministre de la Santé Paulette Lenert a réaffirmé, ce vendredi, les principes qui guident l'action du gouvernement. Dans la lutte contre le virus, il ciblera encore davantage les familles et les secteurs d'activité.

(DH) - «Les tests à grande échelle (ndlr: 667.000 à ce jour) contribuent de manière significative à briser les chaînes d'infection. Ces tests, de même que le traçage, sont importants pour une détection précoce. L'Etat souhaite donc s'en tenir à sa stratégie.» Paulette Lenert (LSAP), la ministre de la Santé, ne pouvait être plus claire lors de son intervention de ce vendredi après-midi. Pour le gouvernement, on ne change pas une tactique qui fait ses preuves, mais on l'améliore. Notamment au niveau des cellules familiales étant donné que les nouveaux cas d'infection identifiés dernièrement sont avant tout issus de contaminations intrafamiliales.

En pratique, il s'agit de resserrer les mailles du filet à l'échelle du territoire, croiser les données, et concentrer davantage d'efforts dans les régions du pays où le virus demeure le plus actif. De même, et à l'image du plan de bataille au niveau «spatial», les tests seront davantage pointus dans certains secteurs d'activité ou certains groupe de population. Notamment chez les personnels de santé, qui ont minutieusement été testés au mois de juillet et qui le seront encore tous d'ici à la fin du mois d'août.

De même, les travailleurs de l'Horeca et les travailleurs saisonniers dans l'agriculture seront particulièrement ciblés, tout comme les vacanciers de retour de zones à risque. Dans ce cas, la ministre s'est félicitée du nombre de volontaires, «même s'il ne s'agit pas de tester chacun d'entre eux». Par ailleurs, les personnes qui doivent ou souhaitent se déplacer dans un pays les obligeant à se prémunir d'un test négatif ont la possibilité de se faire tester gratuitement via une démarche sur MyGuichet.lu.

Et comme l'a annoncé Claude Meisch, le ministre DP de l'Education nationale, dans la matinée, les élèves et les enseignants seront eux aussi contrôlés avant la rentrée scolaire, le 14 septembre. Les étudiants sont aussi invités à se faire tester.



Par ailleurs, la ministre de la Santé a assuré que le gouvernement poursuivra «sans relâche» ses efforts en matière d'information, de prévention, d'accompagnement et de détection. «Nous sommes disponibles pour toutes sortes de conseils», a-t-elle ajouté avant d'indiquer que la cellule de traçage de l'Inspection sanitaire luxembourgeoise est désormais forte de 80 personnes qui se relayent sept jours sur sept.

Pour rappel, cette équipe tente d'identifier les personnes ayant été en contact avec le covid-19. Un véritable travail de limier déterminé à briser la chaîne de transmission du virus.

La deuxième phase de testing débutera au mois de septembre dans une optique à long terme, «au moins jusqu'au premier trimestre 2021», avec «un accent mis sur le monitoring stratégique de la population et l'identification de recrudescences locales».



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.