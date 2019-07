Toujours plus de patients pris en charge par le CHL

2018 aura été une année record pour le Centre hospitalier de Luxembourg. Avec 170.272 malades suivis et 2.800 accouchements pratiqués, les équipes n’auront pas manqué de travail.

Le Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) est le 101ème employeur du pays, avec 2.348 collaborateurs. Mais son importance est à chercher ailleurs bien entendu. À lire le bilan 2018 du CHL, on retiendra la nouvelle hausse du nombre de patients suivis : 170.272. Mieux encore que le top atteint en 2017…

Le nombre de prises en charge ambulatoires a connu une progression importante, l’an passé (+8,4%). Mais c’est du côté des hospitalisations en hôpital de jour médico-chirurgical que la progression a été la plus conséquente (+ 22%).

L'année 2018 aura été aussi celle du lancement de DOP@MIN, le dossier patient mutualisé. Une solution informatisée qu'auront lancée ensemble le CHL et le Centre hospitalier Emile Mayrisch.

Du côté des naissances aussi, 2018 aura marqué un boom pour les salles d’accouchement de la maternité ouverte en 2015. Pour la première fois, une maternité du pays dépasse les 2.800 accouchements pratiqués.

Le Centre hospitalier n’aura pas manqué d’investir dans de nouveaux matériels. À commencer par un PET-Scan 100 % numérique, «le plus moderne du monde». Un outil hautement performant dans la détection et l’évolution d’un cancer.

La chirurgie mini-invasive a aussi beaucoup gagné avec la mise en service d’un robot chirurgical multidisciplinaire. Le Da Vinci Xi est le 2e robot de la sorte à entrer en service dans le pays. Les Hôpitaux Robert Schuman disposant déjà d'un outil chirurgical comparable. Des engins qui ont déjà assisté les chirurgiens dans plus de 1.390 opérations (chiffres avril 2019).

En pointe sur la recherche

Le Centre hospitalier de Luxembourg ne fait pas que soigner, il participe aussi à de nombreuses études et recherches. L’an passé, le CHL a été choisi pour participer à un projet de recherche clinique international de phase 1, à l’avant-garde de la lutte contre le cancer.

Le CHL fait ainsi le premier pas pour accueillir davantage d’essais cliniques précurseurs et renforcer l’arsenal clinique et thérapeutique de son Kriibszentrum (nouveau centre de prise en charge pluridisciplinaires des personnes atteintes d'un cancer).

En chiffres, l'effort porté dans les études se traduit ainsi :

- 8 axes de recherche (cancer, maladies cardiovasculaires, blessures du genou, maladies infectieuses, allergies, diabète, maladies respiratoires et infections neuro-dégénératrices)

- 55 médecins actifs en tant que médecin-chercheur

- 112 études actuellement en cours

- 4.859 patients du CHL participant à des projets de recherche