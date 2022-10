Il s'agit d'une somme forfaitaire s'élevant entre 200 et 400 euros, en fonction de la composition du ménage.

Et de la prime énergie

Toujours plus de demandes d'allocation de vie chère

Face à la flambée des prix de l’énergie et les conséquences qui en résultent pour les ménages à revenu modeste, le ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région annonçait en septembre dernier la prolongation de la date limite d'introduction de la demande de l'allocation de vie chère et de la prime énergie jusqu'au 31 octobre, au lieu du 30 septembre comme prévu précédemment.



Luxembourg-ville augmente les primes et les aides L'allocation "solidaire" et la prime énergie augmenteront de 10%. Jusqu'à présent, l'intérêt reste limité.

Les familles qui bénéficient de l'allocation de vie chère, dont les montants ont été augmentés en début d'année, reçoivent automatiquement l'allocation énergétique. Il s'agit d'une somme forfaitaire s'élevant entre 200 et 400 euros, en fonction de la composition du ménage. Concrètement, une personne seule obtiendra ainsi une prime d'un montant de 200 euros, un ménage de deux personnes obtiendra 250 euros, et ce palier de 50 euros se poursuit, dans la limite de 400 euros maximum.

Plus de 33.000 demandes

Les personnes qui n'ont pas droit à l'allocation de vie chère (AVC) peuvent toutefois demander la prime à l'énergie. Dans ce cas, le revenu doit être jusqu'à 25% plus élevé que le revenu éligible à l'AVC. En août dernier, on apprenait que le Fonds national de solidarité (FNS) avait déjà reçu environ 30.000 demandes de personnes souhaitant bénéficier de l'allocation et de la subvention pour pallier les coûts de l'énergie. Sur ce total, 13.421 personnes avaient déjà reçu les montants auxquels elles ont droit.

La Coque va aussi baisser la température Diminution de la température des bassins, réduction de certains horaires, éclairage moindre : la Coque, le centre national sportif et culturel, a présenté ses mesures d'économies d'énergie, dans le cadre du plan "Zesumme spueren, zesummen halen".

Quelques mois plus tard, la demande reste toujours aussi forte. C'est ce qui ressort d'une question parlementaire de la députée Myriam Cecchetti (déi Lénk) adressée à la ministre de la Famille et de l'Intégration Corinne Cahen (DP). Cette dernière a indiqué que fin septembre, le FNS avait enregistré un nombre de 33.058 demandes pour l'allocation de vie chère (AVC) et de la prime énergie. «22.393 ménages se sont vu attribuer la prime énergie de sorte que le taux d'accord s'élève à 84,60 %. Sur ces 22.393 ménages, 2.773 ménages ont uniquement touché la prime énergie, donc sans la partie AVC», a détaillé la ministre.

Des délais réduits malgré tout

Comme dans le cadre de la très plébiscitée prime vélo, les Luxembourgeois bénéficiaires doivent faire face à de longs délais d'attente avant de voir l'argent arriver sur leur compte. Une situation que confirme également la ministre qui indique que le FNS doit répondre à un nombre important de demandes. «La liquidation pouvait prendre entre 1 et 6 mois en début d'année alors qu’en ce moment de l'année ce délai se situe entre 1 et 2 mois», a ajouté Corinne Cohen, précisant qu'une nouvelle campagne expliquant la procédure de demande de la prime énergie sera disponible dans les prochains jours sur les réseaux sociaux du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région et sur les sites internet du ministère et du Fonds national de Solidarité.

