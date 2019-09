Jamais la capitale n'a compté autant de vélos dans ses rues et pourtant la priorité n'est toujours pas clairement donnée à la mobilité douce, critique la Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ. Elle en veut pour preuve l'aménagement du boulevard Roosevelt.

Luxembourg 5 3 min.

Toujours plus de cyclistes mais pas de politique conséquente

Maurice FICK Jamais la capitale n'a compté autant de vélos dans ses rues et pourtant la priorité n'est toujours pas clairement donnée à la mobilité douce, critique la Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ. Elle en veut pour preuve l'aménagement du boulevard Roosevelt.

Axée sur la mobilité douce et le piéton en particulier, cette semaine européenne de la mobilité a démarré par un millier de «Kaddo fir de Vëlo» offert lundi par la Ville, la Communauté des transports et la Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ LVI à tous les cyclistes matinaux passant aux abords du rond-point Schnuman. Histoire de remercier les vélotaffeurs de choisir un mode de transport écologique. Mais la LVI n'est pas restée moins critique pour autant.

Le boulevard Roosevelt changera d'allure L'axe qui relie le viaduc au boulevard Royal sera réaménagé, notamment, pour accueillir une piste cyclable et des voies de bus dédiées.

L'occasion était trop belle pour la Ville de Luxembourg pour publier un chiffre parlant, graphique à l'appui. Au cours des six premiers mois de cette année, 586.001 cyclistes ont été enregistrés par les onze stations de comptage installées dans la ville. Soit 100.000 de plus que l'année précédente. Ce qui représente un bond conséquent de 22,4 % de vélos en plus. Un phénomène qui avoisine les 30% le week-end.

Infographie: Ville de Luxembourg

Le vélotaf ne rencontre pas encore le succès escompté mais l'introduction du nouveau système de vélos à assistance électrique en libre-service, vel’OH!, fin novembre, assure la Ville via un communiqué, «a eu un impact positif sur l'utilisation de la bicyclette en milieu urbain».

Le nombre de clients abonnés au système Vel'OH! est parti en flèche depuis le début de l'année. En juin, 13.513 personnes disposaient d'un abonnement longue durée, contre 8.604 pour la même période l'an passé. Le bond est encore plus spectaculaire pour les abonnements courte durée (6.138) qui ont triplé en un an.

Infographie: Ville de Luxembourg

Les chiffres livrent une tendance qui ne peut a priori que séduire la LVI mais la puissante association de défense des usagers du vélo ne perd pas de l’œil sa raison d'être et dit le jour-même, sa déception quant au nouvel aménagement du boulevard Roosevelt, qui va bon train dans la capitale.

La place de la Constitution bénéficiera d'un ascenseur D'ici fin 2020, depuis le pied de la Gëlle Fra, piétons et cyclistes pourront rejoindre la vallée de la Pétrusse en contrebas. Mais ce n'est qu'un des éléments du projet de réaménagement du site, et du boulevard Roosevelt.

En novembre, quand sera achevé le chantier, le visage actuel du boulevard Roosevelt aura totalement changé. Tout les bus qui feront le lien entre la gare centrale et la Ville Haute passeront, dans un sens comme dans l'autre, par le viaduc et le boulevard redessiné. Une piste cyclable bidirectionnelle verra également le jour comme le montrent bien les projections de la Ville:

5 Photo: ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: ministère de la Mobilité et des Travaux publics Photo: ministère de la Mobilité et des Travaux publics Photo: ministère de la Mobilité et des Travaux publics Photo: ministère de la Mobilité et des Travaux publics Photo: ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Mais la projection dévoilée en août n'est pas du tout au goût de la LVI. «Une fois de plus, on s'efforce, sans réel enthousiasme, de satisfaire tous les usagers de la route au lieu de fixer des priorités claires et de promouvoir conséquente les formes de mobilité durable», constate avec regret la LVI dans son communiqué.

La piste nouvelle cyclable sera bien séparée de la circulation automobile, mais elle côtoiera directement la zone piétonne, sur le même niveau. Ce n'est, «ni un gain de confort pour les cyclistes, ni les piétons» et les «conflits entre cyclistes et piétons sont préprogrammés», sait la LVI qui réclame une séparation tranchée des deux espaces. L'association souhaite vivement que la piste ne soit pas obligatoire pour autant pour les cyclistes et qu'il pourront aussi traverser le viaduc et le boulevard dans le flux des voitures.