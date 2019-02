Toujours plus d'habitants au Luxembourg

Le Statec a présenté ce jeudi un nouvel "atlas démographique" pour le Luxembourg, avec quelques chiffres intéressants.

Le Statec a présenté ce jeudi un nouvel "atlas démographique" pour le Luxembourg, avec quelques chiffres intéressants.

(SW) - "Le Luxembourg a la plus forte croissance démographique d'Europe", a déclaré le Statec ce jeudi. C'est en moyenne 12.993 personnes, soit l'équivalent de la ville de Bettembourg, qui viennent grossir les rangs de la population luxembourgeoise chaque année.

Le constat est simple: en 37 ans, la population luxembourgeoise a augmenté d'environ deux tiers. En 1981, le pays comptait ainsi 364.597 habitants contre 602.005 pour l'année 2018, soit une augmentation de 65%.

Sans surprise, le pays se concentre autour de trois pôles urbains majeurs:

l'agglomération de Luxembourg-Ville, qui compte 116.323 habitants; la région sud autour d'Esch/Alzette, Differdange et Dudelange, qui ont respectivement 35.040, 26.193 et 20.869 habitants; la Nordstad avec Ettelbruck (8.735 habitants) et Diekirch (6.756 habitants).

Les plus fortes croissances démographiques se situent dans des communes rurales, comme Beaufort, Fischbach ou encore Frisange, avec des taux compris entre 150 et 210%. Une dispersion de la population dans des zones rurales qui peut s'expliquer par les fortes hausses du prix des loyers et des terrains au Luxembourg. Nombreux sont les habitants à s'extraire des grandes villes pour payer moins chère leur habitation.

Une majorité de Portugais

La proportion d'étrangers dans la population était de 48% au 1er janvier 2018 selon les données du Statec. La nationalité la plus représentée dans le pays reste portugaise avec 96.544 Portugais sur le territoire. Ils sont suivis des Français avec 45.822 personnes et des Italiens, qui sont 21.962.

La capitale luxembourgeoise comptait 70,8% d'étrangers, prenant ainsi la tête du podium devant Strassen et ses 62,3% et Larochette, commune majoritairement portugaise - et qui a élu une bourgmestre cap-verdienne lors des élections de 2017 - avec 58,3% d'étrangers. Les étrangers semblent donc préférer s’installer dans les grandes et moyennes villes du pays et à proximité de la Ville de Luxembourg, lieux où se concentrent également les principaux pôles d’emplois.

A l'inverse, les Luxembourgeois sont majoritaires dans les communes de Wahl, Useldange, Reckange-sur-Mess et Goesdorf.

Où vivent les jeunes?

L'habitant moyen du Luxembourg est âgé de 39,4 ans. Il semble toutefois que les périphéries attirent davantage les jeunes de moins de 20 ans, qui commencent à s'installer. Ainsi, ces jeunes privilégient plutôt les villes de Pütscheid (28,2% de la population résidente), Lenningen (27,4%), Fischbach (27,3%) ou encore Mamer (25,7%).

De l'autre côté, il apparaît que les personnes plus âgées vivent à Mondorf-les-Bains (44,6 ans en moyenne), Remich (43,8 ans), Erpeldange-sur-Sûre, Niederanven (42,8 ans) et Echternach (42,7 ans).

Plus de femmes à Walferdange

Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle partenaire, vous pourriez être intéressé par les municipalités ayant la plus forte proportion de femmes: à savoir Walferdange (52,31% de femmes), Mondorf-les-Bains (52%) et Steinsel (51,7%).

Au niveau national, la proportion de femmes (49.7%) est légèrement inférieure à celle des hommes (50.3%).

Plus d'informations sur la démographie au Luxembourg sur le site du Statec.

