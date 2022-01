Le Grand-Duché compte désormais autant de demandeurs d'emploi qu'il en enregistrait au début de l'année 2019. Le pays continue cependant de faire face à un grand nombre de chômeurs de longue durée.

Luxembourg 2 min.

Social

Toujours moins de chômeurs au Luxembourg

Laura BANNIER Le Grand-Duché compte désormais autant de demandeurs d'emploi qu'il en enregistrait au début de l'année 2019. Le pays continue cependant de faire face à un grand nombre de chômeurs de longue durée.

Durant toute la durée de l'année 2021, il n'aura fait que de baisser. Mois après mois, le taux de chômage a dégringolé au Luxembourg, pour s'établir en décembre à 5,2%, un niveau similaire à celui qu'il connaissait au début de l'année 2019, dévoile l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM). Alors qu'avant la crise sanitaire, les demandeurs d'emploi résidents disponibles comptaient pour 5,4% de la population, le Luxembourg a même retrouvé un niveau d'emploi meilleur que celui de la pré-pandémie.

Au total, 16.403 résidents étaient ainsi inscrits à l'ADEM au 31 décembre 2021, soit 3.515 personnes, ou 17,6% de moins qu'au mois de décembre 2020. Si l'ensemble des catégories est concerné par ce recul, les chômeurs de longue durée sont toujours surreprésentés. En effet, les inscrits depuis plus de 12 mois consécutifs représentent 50% des demandeurs d'emploi, soit une baisse d'un pour cent sur un mois. Cependant, ce chiffre enregistre une baisse de 16,7% sur un an.

Si elles ont connu une légère hausse durant le mois de décembre 2021, les nouvelles inscriptions restent faibles. Au total, 2.260 résidents se sont inscrits à l'ADEM, soit 53 personnes de moins qu'en décembre 2020, permettant à l'agence d'enregistrer une baisse de 2,4% sur un an. Le nombre de nouvelles inscriptions s'établit ainsi au niveau qu'il connaissait en 2018.

Pas de baisse, en revanche, pour le nombre de nouvelles offres d'emploi. Ce dernier connaît même un nouveau record annuel, grâce aux 42.745 postes vacants déclarés au cours de l'année 2021. Au 31 décembre, 10.221 de ces postes étaient encore disponibles, soit une progression de 62,9% en un an.

Parmi les 3.258 postes déclarés vacants à l'ADEM par les employeurs au cours du mois de décembre 2021, des profils étaient particulièrement recherchés. C'est le cas des études et le développement informatique (229 postes), du conseil en organisation et management d'entreprise (156 postes) et de la comptabilité (126 postes). A savoir que l'annonce de ces chiffres intervient quelques heures avant la publication de sept études sectorielles analysant les offres d’emploi par l'ADEM.

