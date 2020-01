Une pétition publique a été lancée pour que le monument historique ne soit pas cédé, tout ou partie, à des investisseurs privés. Mais l'hypothèse la plus avancée parle de l'ouverture d'un «hôtel-boutique».

Toujours des incertitudes autour de l'Hôtel de la Poste

(pj avec Nadine SCHARTZ) Le paysage hôtelier de la capitale va connaître de profonds bouleversements. L'arrivée du premier Mama Shelter au Kirchberg, la nouvelle mainmise du groupe Batipart sur les établissements de Luxembourg, la réouverture attendue de l'hôtel Alfa face à la gare notamment. Et au milieu de tout ça, reste la question du devenir de l'ancien siège de Post Luxembourg, rue Aldringen. Oui, un établissement hôtelier devrait y voir le jour. Mais quand et sous quelle forme restent des interrogations sans réponse.

Mercredi, au cours d'un point presse, la bourgmestre a réaffirmé son attachement à voir l'ancien Hôtel de la Poste trouver une vocation d'accueil d'un établissement de haut rang. Et Lydie Polfer (DP) de balayer au passage certains plans qui ont circulé dotant le monument historique d'une coupole de verre géante. Vraiment pas à son goût.

Mais sur le dossier, l'élue n'a qu'un avis consultatif. En effet, même si elle a déserté les lieux depuis un peu plus de deux ans maintenant, Post Luxembourg reste la propriétaire du site situé à l'arrière du centre commercial Royal Hamilius. Post peut donc agir à sa guise. Et à ce jour la piste la plus probable s'oriente vers l'ouverture d'un hôtel-boutique. Le futur ex-ministre de l'Economie, Etienne Schneider (LSAP), l'a évoqué dans une réponse parlementaire, et l'hypothèse d'un «usage mixte» n'a pas été démentie par Claude Strasser.

Ainsi, au micro de RTL, le directeur général de la Poste a souligné qu'un projet était en cours d'élaboration qui rendrait justice à la grande valeur du bâtiment historique. Mais de cinq étoiles à attendre sur place, le responsable avouant souhaiter que le lieu reste en partie ouvert au public.

Pétition en cours

A ce sujet, sur le site de la Chambre, une pétition publique est d'ailleurs ouverte à la signature réclame qu'aucune vente des lieux ne soit destinée à un investisseur privé. «Car en tant que bâtiment historique et central de la ville, mais aussi de tout le pays, chaque citoyen doit avoir le droit de participer à l'avenir du bâtiment et de l'utiliser librement. Le bâtiment est au service du public depuis plus de 100 ans, et il le restera», motive l'auteur de la requête, Bob Picard.

Ce dernier explique : «Mettre le bâtiment à disposition du public répondrait aux besoins des citoyens à de nombreux égards. Qu'il s'agisse de logements abordables, de bureaux ou de studios pour les nombreuses asbl dans le domaine social notamment pour lesquelles il est difficile de s'installer à Luxembourg-ville». Pour l'heure, la demande a recueilli 525 soutiens.