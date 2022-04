La semaine dernière, il y avait encore 263 résidents à l'isolement en raison d'une contamination au covid-19

Dans les maisons de retraite

Toujours des centaines de retraités à l'isolement

Simon Laurent MARTIN La semaine dernière, il y avait encore 263 résidents à l'isolement en raison d'une contamination au covid-19

Que ce soit sur votre lieu de travail, dans vos loisirs ou encore dans vos tâches quotidiennes, cela n'a pas pu vous échapper que les restrictions sanitaires semblent être un souvenir très lointain. Pourtant, des mesures sont toujours d'application, notamment dans le secteur hospitalier et des soins à la personne. Là, des mesures assez strictes sont toujours d'application. La ministre de la Famille Corinne Cahen (DP) ne disait pas autre chose il y a quelques jours en indiquant que la mise en quarantaine forcée des patients testés positifs pesait lourd sur le moral des pensionnaires.

On suppose que c'est cette situation qui a poussé le député Claude Wiseler (CSV) à interroger la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) à ce sujet. Ce dernier a notamment plaidé pour des tests rapides dans le cadre de visites de patients du secteur hospitalier et des soins. «Ceci, afin de protéger notamment les personnes vulnérables et de prévenir tout éventuel isolement», a-t-il expliqué.

Rappelons que le 11 avril dernier, la ministre de la Famille expliquait que 388 résidents répartis dans 35 maisons de retraite différentes étaient placés en isolement à la suite d'une contamination au covid. Dans sa réponse parlementaire, Paulette Lenert a de son côté répondu qu'en date du 20 avril dernier, il y avait toujours 263 résidents de 36 maisons de retraite et de soins différentes qui se trouvaient à «l'isolement». «Treize résidents testés positifs au Covid-19 ont également été hospitalisés à l'époque», a-t-elle ajouté.

Un régime 3G toujours d'application

En effet, dans le secteur de la santé et des soins, le régime 3G (vacciné/rétabli/testé) est toujours d'application, tant au niveau du personnel que les prestataires externes en passant par les visiteurs. Un protocole lourd et contraignant au regard de la vie normale qui a repris son cours mais pour la ministre, il s'agit d'un mal nécessaire. «Ces personnes doivent encore pouvoir prouver au moyen d'un certificat qu'elles ont été vaccinées, guéries ou testées. Le port du masque dans les EHPAD et les hôpitaux reste obligatoire. Les recommandations pour le secteur hospitalier sont toujours applicables et seront mises à jour régulièrement».

Cette dernière a également précisé que même si les tests rapides ne sont plus obligatoires dans les maisons de retraite et de soins et dans les hôpitaux, l'État continuera à mettre ces tests à disposition gratuitement.

La question qui se pose désormais est de savoir quand prendront fin ces mesures dans le secteur des soins? Pas avant la fin du mois de juin prochain à en croire Paulette Lenert. «Dans le secteur des soins, les tests rapides continueront d'être promus au travers des recommandations du 11 mars dernier, valable jusqu'au 30 juin, de la «Commission permanente pour le secteur des personnes âgées». Ces recommandations s'appliquent pour toute personne qui entre dans une maison de l'extérieur. Le personnel est d'ailleurs invité à se porter volontaire pour un test rapide avant chaque journée de travail. Un certain nombre de managers maintiennent obligatoires les tests rapides à domicile également.»

Outre cette contrainte pour le personnel, les résidents doivent également se plier aux mesures gouvernementales. «Un arrêté de la Santé stipule que chaque résident doit être testé deux fois par semaine avec un test rapide. Jusqu'à la fin du mois d'avril, le Laboratoire national de Santé (LNS) réalisera des tests PCR gratuits et préventifs sur les résidents et le personnel des structures pour personnes âgées toutes les 2 à 3 semaines. Les managers individuels peuvent recourir à cette offre et réaliser un dépistage préventif».

