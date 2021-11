Toujours aucune explication au drame du Knuedler

Pandémie au Luxembourg Le CovidCheck au centre de plusieurs actions judiciaires

Dans un communiqué commun publié ce vendredi CGFP, OGBL et LCGB indiquent que plusieurs procédures devant le tribunal administratif et le tribunal d'arrondissement ont été initiées par des salariés et des fonctionnaires non vaccinés. Des démarches soutenues par les trois syndicats.