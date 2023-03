En Belgique et au Grand-Duché, où le géant français se dit leader, une coentreprise entre TotalEnergies (40%) et Couche-Tard (60%) sera créée pour exploiter 619 stations-service.

TotalEnergies cède 1.600 stations-service en Europe, notamment au Luxembourg

(AFP) - TotalEnergies a annoncé jeudi céder près de 1.600 stations-service en Allemagne et aux Pays-Bas au groupe canadien de distribution d'alimentation et de carburants Couche-Tard, pour mieux se préparer à la fin des ventes de véhicules thermiques neufs en Europe en 2035, malgré les réticences de certains pays dont l'Allemagne.

Le vote du Parlement européen à la mi-février prévoyant l'interdiction des ventes de véhicules thermiques neufs en Europe en 2035, au profit notamment du développement des véhicules électriques, «incite TotalEnergies à prendre des décisions quant au devenir de ses réseaux en Europe qui seront confrontés à une perte de leurs revenus liés aux carburants, alors que les véhicules électriques se rechargeront surtout au domicile ou au travail et moins en stations», explique le géant pétrolier français dans un communiqué.

En Allemagne et aux Pays-Bas, TotalEnergies annonce qu'il «cédera à Couche-Tard l'intégralité de ses réseaux de stations-service, soit 1.198 stations en Allemagne et 392 aux Pays-Bas», pays dans lesquels le groupe dit ne pas être leader et où «l'expertise d'un acteur du commerce de proximité est primordiale».

Une coentreprise pour la Belgique et le Luxembourg

TotalEnergies «se concentrera donc sur le développement des nouvelles mobilités (électrique et hydrogène) dans ces pays», précise le groupe, avant d'énumérer les activités de recharge électrique hors station, la distribution d'hydrogène, la vente en gros de carburants et le réseau de stations de distribution de carburants aux professionnels AS24.

En Belgique et au Luxembourg, où le géant français se dit leader, une coentreprise entre TotalEnergies (40%) et Couche-Tard (60%) sera créée pour exploiter 619 stations-service et accélérer «la transformation de ces deux réseaux en maximisant leurs ventes hors carburants pétroliers». Les stations des quatre pays garderont la marque TotalEnergies tant qu'elles seront approvisionnées en carburants par le groupe pétrolier «durant au moins cinq ans», précise ce dernier.

Le projet de transaction entre les deux groupes «repose sur une valeur d'entreprise de 3,1 milliards d'euros», précise TotalEnergies sans détailler ce montant, et «porte sur les réseaux de stations-service et les activités de cartes carburant pour clients professionnels».

Projet finalisé avant la fin de l'année

Pour TotalEnergies, cette opération s'inscrit donc dans sa stratégie de «transformation en compagnie multi-énergies et dans son ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050», selon le communiqué.

Le projet devrait être finalisé avant la fin de l'année 2023, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence. Depuis 2015, TotalEnergies a cédé ses réseaux de stations-service en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni.